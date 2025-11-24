Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de hărțuire sexuală de două studente. Reacția fostului ministru: „Vom lăsa justiţia să decidă”

Lectorul de Drept Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, este acuzat de două studente că le-ar fi hărțuit sexual. Una dintre tinere a susținut că a întreținut relații sexuale cu el chiar în facultate și la cabinetul său notarial din centrul orașului.

„Eu ți-am afișat opțiunile și tu decizi la urma urmei. Dacă tu vrei să continui în cariera asta sunt niște sacrificii de urmat. Și-așa nu poți să înveți nimic, ai emoții, ești prea emotivă, mai faci și terapie pe treaba asta. Dar de ce să dai bani la terapie? Soluția este să faci sex cu mine”, a povestit una dintre studente despre discuțiile avute cu Toader, potrivit Reporteris.

După ce a cedat avansurilor, fata a avut remușcări și a renunțat la Facultatea de Drept: „am băut o săptămână”. Ulterior, a reușit să se refacă și să finalizeze o altă specializare universitară.

Alexandru Toader este fiul lui Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, fost rector la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) și fost judecător la Curtea Constituțională.

Contactat de reporter de Iași, la cabinetul său notarial, el a refuzat să comenteze acuzațiile aduse. „Momentan, eu vă zic că nu comentez. Da? Nu v-am zis nici «Da», nu v-am zis nici «Nu»”.

„Toată lumea știe”, a afirmat Cristina (nume fictiv).

Anca (nume fictiv) a adăugat că studentele se avertizau între ele. „Vezi să nu rămâi cu refacere la Toader, că nu e bine”, a spus aceasta.

Tânăra a a relatat că Toader „era foarte relaxat, făcând să pară ceva normal… stătea cu tine la șpriț, la o țigară. Mi-a povestit experiențele lui din facultate, fanteziile lui, că visa să facă sex în roba de avocat. El e într-un întreg film”.

Fata a descris și biroul notarial. „Are o cameră cu trofeele lui de vânătoare… o canapea maro, din piele, un cerb pe perete… Acolo se întâmplă toate lucrurile”.

Referitor la faptul că Toader era căsătorit, Cristina a spus că „nu purta niciodată cu verigheta pe deget în interacțiunile astea”.

Tudorel Toader respinge acuzațiile aduse fiului său: „Este un atac defăimător”

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și tatăl lectorului Alexandru Toader, a reacționat la articolul apărut, catalogându-l drept „un articol de șantaj”.

„«Sunteţi dispus, dacă aceste dovezi vor apărea, să renunţaţi la calitatea de cadru didactic», este mesajul respectivului articol! Indirect, este o campanie la adresa mea, purtată de către cei cărora prea mult bine le-am făcut. Nemijlocit, este un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menţine amfiteatrele pline, iar la notariat îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi corectitudine. Avem reprezentarea cine vânează şi pentru cine este vânat postul lui de la catedră. Este josnic şi nedrept să loveşti într-un om atacându-i copilul şi imaginea acestuia”, a scris Tudorel Toader, pe FB.

În final, Tudorel Toader subliniază că va lăsa justiția să decidă.

„Vom lăsa justiţia să decidă, cu încredere că demersurile judiciare faţă de aceste acţiuni defăimătoare vor clarifica lucrurile!”, a scris fostul ministru.