 Studenții cer măsuri ferme de protecție în universități după arestarea lectorului Alexandru Toader, acuzat de viol. Reacția Baroului Iași | adevarul.ro
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Studenții cer măsuri ferme de protecție în universități după arestarea lectorului Alexandru Toader, acuzat de viol. Reacția Baroului Iași

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Demersul alianţei studenţeşti are loc în contextul arestării lectorului Alexandru Toader, acuzat de viol. Studenţii atrag atenţia că actuala legislaţie „nu împiedică” persoanele cu „astfel de comportamente” să rămână în activitatea didactică.

Alexandru Toader
Alexandru Toader, fiul fostului ministru de Justiție Foto: Facebook/Alexandru Toader

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită Parlamentului României şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării modificarea şi completarea cadrului legislativ privind etica şi deontologia universitară, astfel încât universităţile să dispună de instrumente adecvate pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor contrare normelor de etică şi deontologie universitară, se arată într-un comunicat de presă al alianţei studenţeşti.

Totodată, ANOSR cere comisiilor de etică să trateze cu maximă seriozitate şi promptitudine sesizările privind încălcarea normelor de etică şi deontologie universitară, să manifeste proactivitate prin autosesizarea comisiilor de etică atunci când există informaţii sau suspiciuni privind potenţiale abateri, inclusiv cele aduse în atenţia publică, şi să asigure protejarea siguranţei, demnităţii şi integrităţii tuturor membrilor comunităţii universitare.

„Solicitările ANOSR sunt reiterate în contextul recentelor acuzaţii apărute în spaţiul public asupra unui cadru didactic de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, privind săvârşirea unor fapte de natură penală de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual, fapte care, potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, ar fi fost comise împotriva mai multor studente”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, cazul de la Iaşi urmează alte situaţii semnalate în spaţiul public în ultimele luni, inclusiv la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi la Universitatea „Transilvania” din Braşov, şi readuce în atenţia publică „necesitatea unor mecanisme eficiente de prevenire, sesizare şi sancţionare a comportamentelor abuzive în mediul universitar”, scrie News.

„Universităţile au responsabilitatea de a consolida încrederea comunităţii universitare în mecanisme instituţionale de sesizare şi soluţionare a abaterilor de la normele de etică şi deontologie universitară”, subliniază reprezentanţii ANOSR.

În acest sens, ANOSR solicită soluţionarea „cu promptitudine” a sesizărilor, cu respectarea prevederilor legale şi ale codurilor de etică şi deontologie universitară, precum şi „informarea transparentă” a comunităţii universitare cu privire la atribuţiile, procedurile şi activitatea comisiilor de etică. Studenţii trebuie să poată apela la aceste mecanisme cu încrederea că sesizările lor vor fi analizate obiectiv, iar demersurile întreprinse nu îi vor expune unor forme suplimentare de intimidare sau represalii.

ANOSR atrage atenţia că actualul cadru legislativ naţional „nu împiedică persoanele care au astfel de comportamente să rămână în activitatea didactică, fiind în contact constant cu cei afectaţi în mod direct”, existând totodată riscul repetării acestor comportamente faţă de respectivii studenţi sau faţă de alţi membri ai comunităţii universitare.

Reprezentanţii studenţilor reiterează solicitarea de extindere a listei de sancţiuni aplicabile pentru încălcarea normelor de etică şi deontologie universitară, precum şi de introducere a unor măsuri temporare de protecţie.

Astfel, studenţii cer interzicerea prestării de activităţi didactice, pe o perioadă determinată de timp, cuprinsă între un semestru universitar şi 4 ani universitari, excluderea din proiecte sau granturi şi/sau diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 50%, pentru o perioadă de timp între un an şi 3 ani şi posibilitatea suspendării temporare a desfăşurării activităţilor didactice, pe durata cercetării presupuselor abateri de către comisia de etică universitară, în condiţii clar reglementate.

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De asemenea, ANOSR solicită completarea reglementărilor privind etica şi deontologia universitară prin introducerea posibilităţii depunerii unei sesizări prin intermediul unui reprezentant legal al victimei, reglementarea sancţionării membrilor comunităţii universitare care contribuie la ascunderea faptelor de hărţuire, inclusiv de hărţuire sexuală, precum şi a persoanelor care, având atribuţii în prevenirea şi combaterea acestor comportamente, nu îşi respectă obligaţiile şi instituirea obligaţiei universităţilor de a asigura accesul la servicii de consiliere psihologică pentru victimele abuzului sau hărţuirii.

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„Dezaprobăm mesajul pe care l-ar putea transmite asocierea exercitării profesiei de avocat cu o situaţie de incompatibilitate. O asemenea formulare riscă să descurajeze avocaţii să preia cauze dificile şi să afecteze încrederea publicului în dreptul fiecărei persoane la apărare. Un stat de drept presupune că principiile justiţiei trebuie respectate întotdeauna, inclusiv în cauzele care trezesc emoţie şi dezaprobare publică", susţine într-un comunicat Baroul Iaşi, conform news.ro.

Reacţia Baroului ieşean vine după ce Facultatea de Drept din Iaşi a decis, luni, că Tudorel Toader, tatăl lui Alexandru Toader, dar şi Andreea Urda, ambii avocaţi în acest caz, nu vor mai desfăşura activităţi cu studenţii de anul patru, "pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori".

Potrivit site-ului Baroului ieşean, Andreea Urda face parte din conducerea acestei organizaţii.

„Un avocat poate asista o persoană vătămată, după cum poate apăra o persoană suspectată sau acuzată de săvârşirea unei infracţiuni. În fiecare dintre aceste situaţii, avocatul îşi îndeplineşte misiunea de a proteja drepturile clientului său, în limitele legii şi ale regulilor profesiei. Între avocat şi clientul său nu se poate pune semnul egalităţii. Avocatul nu se identifică nici cu persoana pe care o reprezintă, nici cu faptele de care aceasta este acuzată", mai precizează Baroul Iaşi.

Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Liviu George Maha, a anunţat luni că Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept, arestat pentru viol şi agresiune sexuală asupra a două studente, va avea interdicţia să desfăşoare activităţi didactice şi în situaţia în care măsura arestării preventive va fi anulată. Rectorul Liviu George Maha a precizat că decizia a fost luată de conducerea Facultăţii de Drept din cadrul universităţii.

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De asemenea, Tudorel Toader, tatăl lui Alexandru Toader, dar şi Andreea Urda, ambii avocaţi în acest caz, nu vor mai desfăşura activităţi cu studenţii de anul patru, "pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori".

„Pentru că s-au plasat într-o poziţie de incompatibilitate, atât domnul profesor Tudorel Toader, cât şi doamna Andreea Urda nu vor mai desfăşura activităţi la anul patru, tocmai pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori şi a fi afectată activitatea didactică şi cea de evaluare. Vor rămâne cu activităţi la şcoala doctorală şi la extensiile universităţii, precum cele de la Bălţi sau de la Focşani", a afirmat rectorul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Liviu George Maha.

Fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader, Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată sâmbătă de către magistraţii Curţii de Apel Iaşi şi poate fi atacată cu recurs.

Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual.

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