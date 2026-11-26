Premierul Luca Niculescu a vizitat Târgul de Crăciun din Craiova, unde a admirat spectacolul de lumini și sania lui Moș Crăciun care traversează piața în zbor. Însoțit de primărița Lia Olguța Vasilescu, șeful Guvernului a felicitat administrația locală pentru clasarea târgului pe primul loc în Europa, pentru al doilea an consecutiv.

Premierul Luca Niculescu a vizitat Târgul de Crăciun din Craiova. Foto: Facebook/Lia Olguta Vasilescu

„Sunt încă la faza de descoperire. În primul rând, felicitări, doamnă primar, pentru locul întâi în această competiție. Am înțeles că unul din patru din cei care au votat au votat pentru târgul dumneavoastră și este foarte frumos”, a declarat Luca Niculescu.

Acesta a spus că și-ar fi dorit să vadă un asemenea spectacol în copilărie, în special sania lui Moș Crăciun care zboară deasupra pieței.

„Chiar mă gândeam, îi spuneam doamnei primar că mi-ar fi plăcut foarte mult ca atunci când eram mic să am parte de asemenea spectacol de lumină, de Moș Crăciun care zboară și de toate frumusețile care sunt aici”, a afirmat premierul.

1/7 Foto: Facebook/Lia Olguta Vasilescu

Craiova pregătește deja ediția de anul viitor

Târgul de Crăciun din Craiova a obținut pentru al doilea an consecutiv primul loc în clasamentul european realizat de platforma European Best Destinations, pentru ediția 2026–2027. Platforma promovează destinații turistice europene și este parteneră a Comisiei Europene în acest domeniu.

Primărița Olguța Vasilescu a declarat că evenimentul atrage vizitatori din mai multe colțuri ale lumii, inclusiv din Noua Zeelandă, Venezuela, Statele Unite și Asia.

„Am avut bucuria să descoperim că avem turiști din Noua Zeelandă, avem turiști din Venezuela, din Las Vegas. Cine credea că, din patria luminilor vii, să vezi luminițele de Crăciun de la Craiova? Avem turiști din Asia, de peste tot. Sunt oameni care poate nu știau înainte unde este România pe hartă și care au auzit de evenimentul pe care noi îl facem la Craiova”, a spus edilul.

Olguța Vasilescu a dezvăluit că administrația locală a început deja pregătirile pentru ediția următoare, care va avea tema „Klaus Candy Land” și va pune accentul pe dulciuri.

„Să știți că noi lucrăm deja la ediția viitoare, care va fi Klaus Candy Land, cu foarte multe dulciuri. E anul viitor. Am schițat deja totul, știm cum va arăta”, a precizat primărița.

Târgul de Crăciun din Craiova se întinde pe 27 de hectare

Târgul de Crăciun din Criaova s-a deschis pe 13 noiembrie, în prezența a aproximativ 100.000 de persoane, potrivit cifrelor anunțate de Lia Olguța Vasilescu. Târgul se desfășoară pe o suprafață de 27 de hectare, iar organizatorii au pregătit peste două milioane de luminițe, instalații spectaculoase și decoruri tematice.

Ediția din acest an are ca temă „Tărâmul elfilor”, o alegere cu caracter internațional, completată de decorațiuni în culorile Crăciunului și elemente inspirate din tradițiile românești.

Printre atracțiile pregătite se numără un Moș Crăciun de nouă metri înălțime, labirintul elfilor, fabrica de jucării, sania zburătoare și liftul lui Moș Crăciun. Unul dintre punctele centrale este bradul de 21 de metri din Piața Mihai Viteazul, în interiorul căruia circulă un trenuleț în miniatură. Deasupra patinoarului a fost amenajată Fabrica de Jucării a lui Moș Crăciun, iar în fiecare seară vizitatorii pot urmări spectacolul saniei zburătoare, trasă de reni.

În Piața Frații Buzești a fost amplasată figurina uriașă a lui Moș Crăciun, iar în zona Doljana a fost amenajat labirintul care găzduiește atelierele elfilor.

În apropierea Teatrului Național „Marin Sorescu”, vizitatorii au la dispoziție o zonă dedicată copiilor, cu roată panoramică, trenulețe, carusele și experiențe de realitate virtuală.

Târgul este organizat în mai multe zone ale centrului orașului: Piața Mihai Viteazul, Piața Ierusalim, Piața Frații Buzești, zona Minerva, strada Theodor Aman, Calea Unirii, strada A.I. Cuza, English Park și zona Teatrului Național. Clădirile monument istoric au fost, la rândul lor, decorate cu instalații luminoase și ornamente de sărbătoare.