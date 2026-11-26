Între București și Suceava este o distanță de aproximativ 460 kilometri, dintre care 310 km pot fi parcurși pe autostrăzile A3 și A7, din Capitală până la nodul rutier Bacău-Nord, unde se termină Autostrada Moldovei dată în folosință până acum.

Aflat la Suceava, Sorin Grindeanu a declarat în timpul unei conferințe de presă, miercuri, 25 noiembrie, că a parcurs această distanță în 4 ore.

„Am făcut patru ore de la București la Suceava”.

La întrebarea reporterului daca a mers cu viteză legală, Sorin Grindenu a răspuns afirmativ.

Prin urmare, liderul PSD a parcurs distanța dintre cele două orașe cu o viteză medie de 115 km/h, fără nicio oprire, chiar și pe porțiunile de drum care nu au profil de autostradă și unde viteza legală este de maxim 90 km/h. Aplicația Google Maps indică o durată minimă de 5 ore și 33 de minute pentru a parcurge distanța dintre cele două orașe.

Când începe execuția autostrăzilor prin programul SAFE

Ministerul Finanțelor și-a dat acordul pentru creditele de angajament necesare proiectelor de infrastructură finanțate prin programul SAFE, între care și autostrada Pașcani – Suceava. Cu toate acestea, autoritățile nu au anunțat o dată la care vor fi emise ordinele de începere a lucrărilor.

La Suceava, ministrul Transporturilor, Ovidiu Popa, a anunțat că Ministerul Finanțelor a aprobat credite de angajament în valoare de 35 de miliarde de lei pentru proiectele de infrastructură rutieră derulate prin programul SAFE. Pe lista investițiilor finanțate se află și autostrada Pașcani – Suceava.

„De astăzi programul SAFE este operaționalizat, ne vom apuca de treabă”, a declarat ministrul Transporturilor, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul Consiliului Județean Suceava, alături de președintele PSD, Sorin Grindeanu, și de ministrul Dezvoltării.

Sorin Grindeanu nu a comunicat un termen pentru începerea lucrărilor

Întrebați când vor fi emise ordinele de începere a lucrărilor pentru autostrada Pașcani – Suceava și drumul expres Suceava – Siret, oficialii nu au oferit un calendar concret.

Sorin Grindeanu a explicat că, în cazul autostrăzii, ordinele de începere ar trebui emise după ce Ministerul Finanțelor va elibera efectiv creditele de angajament. În ceea ce privește drumul expres Suceava – Siret, cele trei loturi sunt blocate de contestații aflate pe rolul instanțelor.

„Nu vreau să vă avansez termene, dar cu siguranță vom anunța”, a precizat ministrul Transporturilor.

Liderul PSD a explicat că, și în eventualitatea emiterii imediate a ordinelor de începere, condițiile meteorologice din această perioadă ar face aproape imposibilă demararea efectivă a lucrărilor de construcție a autostrăzii.

Contracte de aproape 5,93 miliarde de lei pentru autostrada Pașcani – Suceava

Pe 30 aprilie 2026, CNAIR a semnat cele două contracte pentru proiectarea și construirea Autostrăzii Pașcani – Suceava cu asocierea SA&PE Construct (lider) – Spedition UMB – Tehnostrade. Semnarea a avut loc la mai bine de un an după desemnarea câștigătorului licitațiilor, scrie presa locală.

Primul tronson, Pașcani – Roșcani, se întinde pe 33 de kilometri și are o valoare de 3,068 miliarde de lei, fără TVA. Cel de-al doilea, Roșcani – Suceava, are o lungime de 28,971 de kilometri, iar contractul aferent se ridică la 2,863 miliarde de lei, fără TVA. Pe acest segment sunt prevăzute 44 de structuri, dintre care două presupun un grad ridicat de complexitate tehnică.

În total, cele două contracte însumează aproximativ 5,93 miliarde de lei, fără TVA. Constructorul are la dispoziție 30 de luni pentru fiecare tronson: șase luni pentru proiectare și alte 24 de luni pentru execuția lucrărilor.

Deși au trecut aproape șapte luni de la semnarea contractelor, proiectarea nu a început încă, din cauza faptului că sursa de finanțare nu a fost formalizată. După operaționalizarea programului SAFE, CNAIR urmează să emită ordinele de începere a proiectării, moment din care vor începe să curgă și termenele prevăzute în contracte.