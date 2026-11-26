Coreea de Nord ar fi suspendat temporar livrările de armament către Rusia și a lăsat fără răspuns solicitarea Moscovei de a trimite mai mulți militari pentru războiul împotriva Ucrainei. Decizia ar fi fost luată personal de liderul nord-coreean Kim Jong-un, pe fondul unor tensiuni diplomatice între cele două țări, potrivit informațiilor prezentate de serviciile de informații militare ale Ucrainei (GUR).

Kim Jon un și Vladimir Putin Foto: Profimedia

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, relațiile dintre Moscova și Phenian s-au deteriorat în luna octombrie, după o declarație a viceministrului rus de Externe, Andrei Rudenko.

Oficialul rus a afirmat că Rusia va contribui la reducerea tensiunilor dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord. Inițiativa a provocat nemulțumirea autorităților de la Phenian, care au transmis că asemenea declarații „nu corespund caracterului acordurilor de alianță dintre cele două state”.

În replică, Coreea de Nord ar fi decis suspendarea sprijinului militar acordat Rusiei.

„Decizia a fost luată personal de dictatorul nord-coreean Kim Jong-un”, au transmis reprezentanții serviciilor de informații militare ucrainene.

Ce arme nu va mai primi Moscova

Măsurile adoptate de Phenian ar include interzicerea utilizării spațiului aerian nord-coreean de către avioanele militare de transport ale Rusiei.

De asemenea, ar fi fost suspendate livrările de rachete balistice KN-23 și de noi transporturi de muniție pentru artilerie.

Moscova nu a primit niciun răspuns la solicitarea de suplimentare a contingentului nord-coreean implicat în războiul împotriva Ucrainei. Rusia ar fi cerut creșterea efectivelor până la 50.000 de militari.

Totuși, unitățile nord-coreene desfășurate anterior pe teritoriul rus continuă să își îndeplinească misiunile, potrivit informațiilor furnizate de GUR.

„Extinderea în continuare a cooperării militare dintre Moscova și Phenian se află, în prezent, într-o etapă de stagnare”, susține serviciul de informații ucrainean.

Phenianul ar cere acum Moscovei să își clarifice poziția față de Coreea de Sud.

Ce rol au trupele nord-coreene în războiul din Ucraina

La începutul lunii august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertiza că Rusia ar fi decis să desfășoare pe teritoriul său între 30.000 și 50.000 de militari nord-coreeni.

Liderul de la Kiev afirma atunci că Phenianul trimite în Rusia soldați și ofițeri pentru a acumula experiență de luptă și furnizează armatei ruse rachete și muniție de artilerie.

Ulterior, afirmațiile au fost respinse de sora liderului nord-coreean, Kim Yo-jong, care a catalogat informațiile privind transferul de trupe drept nefondate.