Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei femei care ocupa funcția de Category Group Manager în cadrul unei companii ce operează un important lanț de supermarketuri din România. Inculpata este acuzată de luare de mită în formă continuată.

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Potrivit DNA, faptele ar fi avut loc în perioada aprilie 2023 - aprilie 2024.

„Inculpata T.Ș.E., în calitatea menționată anterior, ar fi primit, în mod repetat, în 15 tranșe, de la reprezentanta unui furnizor, suma totală de 106.600 de euro, prin transferuri bancare efectuate dintr-un cont deschis pe numele unei alte persoane, în legătură cu atribuțiile sale de serviciu privind relația comercială dintre supermarket și societățile prin care aceasta își desfășura activitatea”, precizează DNA într-un comunicat transmis joi.

În schimbul banilor, femeia ar fi favorizat furnizorul în cadrul relației comerciale cu lanțul de supermarketuri, spun anchetatorii.

Concret, aceasta ar fi luat decizii privind listarea și înlocuirea unor produse, extinderea distribuției acestora în magazinele din rețea, precum și menținerea colaborării comerciale prin intermediul unor societăți nou-înființate.

DNA arată că relația contractuală avea o importanță majoră pentru furnizor, aproximativ 80% din vânzările acestuia fiind realizate prin intermediul rețelei de magazine la nivel național.

„Plățile au fost efectuate într-o perioadă în care relația comercială cu acest furnizor avea o importanță majoră pentru activitatea sa, aproximativ patru cincimi din vânzările acestuia fiind realizate prin intermediul rețelei de magazine a companiei la nivel național, iar menținerea și dezvoltarea acestei relații se afla în responsabilitatea inculpatei”, se mai arată în comunicat.

Procurorii au informat-o pe aceasta cu privire la calitatea procesuală și acuzațiile care îi sunt aduse, conform prevederilor Codului de procedură penală.

Direcția Națională Anticorupție subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal destinată administrării probelor și nu afectează, în niciun fel, principiul prezumției de nevinovăție.