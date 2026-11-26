Autoritățile au emis joi seară un nou mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, după apariția unor informații privind o posibilă incursiune a unor drone în spațiul aerian național. Ministerul Apărării Naționale a anunțat ulterior că radarele militare au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei României, la est de localitatea Vâlcove, din Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost dirijate în zonă pentru monitorizarea situației.

Avioane F-18 Foto: MApN

UPDATE 19.20 Anunțul MAPN

„În cursul acestei seri, 26 noiembrie, radarele MApN au detectat o țintă aeriană la est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care se aflau în aer pentru un zbor de antrenament, au fost dirijate în zonă pentru monitorizarea situației.Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 18.52 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a precizat MApN într-un comunicat.

Alerta a fost ridicată la ora 19:11, după ce autoritățile au constatat că nu au existat pătrunderi în spațiul aerian al României.

Știrea inițială

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a anunțat că alerta a fost transmisă la ora 18:52 și vizează localitățile din partea de nord a județului.

Populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea pătrunderii unor drone în spațiul aerian al României și a fost îndemnată să ia măsuri de protecție și să se adăpostească.

Până la această oră, Ministerul Apărării Naționale nu a oferit detalii suplimentare privind motivele care au stat la baza emiterii alertei și nici informații despre eventuale incidente produse în zonă.

Mesajul vine în contextul alertelor similare transmise în repetate rânduri în județul Tulcea, aflat în apropierea graniței cu Ucraina, în urma riscurilor generate de activitățile militare din regiune.

Amintim și marți, 24 noiembrie, locuitorii din Galați și Tulcea au primit mesaje RO-Alert. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, după ce radarele MApN au detectat o țintă aeriană la nord de brațul Chilia, în spațiul aerian ucrainean.