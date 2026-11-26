Doi frați și o femeie sunt principalii suspecți în dosarul în care primarul din Baia Mare ar fi fost sechestrat, drogat cu forța și filmat pentru a fi șantajat. Cei trei ar fi urmărit să obțină avantaje politice și să determine ștergerea unor înregistrări compromițătoare despre afacerile lor.

Primarul din Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș Foto: Facebook / Dancus Ioan Doru

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, cei trei suspecți sunt Raul-Iosif Kis, Răzvan-George Kis și Anca-Alexandra Vigh. Cei doi bărbați, în vârstă de 32 și 34 de ani, sunt membri ai aceleiași familii, iar femeia are 34 de ani. Ea ar fi fost cea care a atras victima în apartamentul din București, conform probelor prezentate de anchetatori.

Cei trei au fost cercetați de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol. În cazul unuia dintre bărbați și al femeii a fost reținută și infracțiunea de trafic de droguri de mare risc.

Sancțiunile primite de firme ar fi stat la baza planului

Potrivit anchetatorilor, cei doi frați dețin mai multe societăți comerciale care au fost amendate pentru diverse deficiențe, iar activitatea acestora a fost oprită temporar de angajații primăriei.

Bărbații ar fi considerat că măsurile au fost provocate de acțiunile victimei, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în contextul apartenenței sale politice.

În cursul anului 2026, cei trei ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul de a constrânge persoane cu putere decizională și influență să le îndeplinească anumite cerințe.

În septembrie, bărbatul de 32 de ani i-ar fi cerut femeii să abordeze primarul din Baia Mare și să îl atragă în locuința sa din București. În noaptea de 28 spre 29 septembrie, victima ar fi ajuns la adresă, unde cei doi bărbați, purtând cagule, ar fi imobilizat-o sub amenințarea unui cuțit și a unui aparat cu electroșocuri.

Victima ar fi fost forțată să prizeze cocaină, iar suspecții ar fi înregistrat întreaga scenă pentru a obține imagini compromițătoare pe care să le folosească ulterior în scop de șantaj.

Ce voiau să obțină de la primarul din Baia Mare

Potrivit comunicatului DIICOT, suspecții ar fi urmărit două obiective concrete. Primul era facilitarea înscrierii bărbatului de 34 de ani într-un partid politic.

Al doilea viza eliminarea unor înregistrări publicate de un jurnalist pe conturile sale de socializare, în care acesta ar fi discreditat familia celor doi frați și afacerile lor. Victima ar fi fost constrânsă să îi solicite jurnalistului ștergerea materialelor.

Anchetatorii susțin că primarul ar fi acceptat cererile și le-ar fi îndeplinit în perioada următoare.

Acuzații în presa locală

Presa locală a relatat, într-un articol publicat la 25 noiembrie, că frații Raul și Răzvan Kiș ar fi fost ridicați de polițiștii Direcției de Investigații Criminale, alături de o femeie care s-ar fi prezentat drept agent de informații al Serviciului de Informații Externe (SIE). Potrivit publicației, femeia ar fi folosit o legitimație falsă și s-ar fi recomandat drept „Doamna Romanov”, inclusiv în București, pentru a obține avantaje pentru grupare.

Aceeași publicație susține că femeia a fost găsită la sediul unei firme din cartierul Firiza, din Baia Mare, unde ar fi încercat să plece cu telefoanele mobile ale celorlalte persoane prezente. Când au intervenit polițiștii, aceasta s-ar fi prezentat drept clientă a firmei, iar ulterior ar fi pretins că este agent SIE.

Nu este clar dacă în acest caz este vorba despre Anca-Alexandra Vigh.

Presa locală mai scrie că frații Kiș ar fi încercat în trecut să evite verificările autorităților prezentându-se sub alte identități sau beneficiind de ajutorul unor persoane care s-ar fi dat drept oameni ai legii.

Cei trei au fost reținuți la 25 noiembrie, iar Tribunalul București a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.