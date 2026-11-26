Mii de oameni s-au adunat în centrul orașului german Dortmund pentru aprinderea celui mai cunoscut simbol al târgului de Crăciun: un brad artificial de 45 de metri înălțime, construit din aproximativ 1.200 de molizi naturali și decorat cu 138.000 de lumini LED.

Ceremonia a avut loc luni, 23 noiembrie, în piața Hansaplatz, unde primarul orașului, Alexander Kalouti, a aprins instalația luminoasă în aplauzele spectatorilor. Momentul a inclus și momente muzicale susținute de doi instrumentiști ai Filarmonicii din Dortmund, iar evenimentul a fost transmis în direct pe Instagram.

Potrivit agenției Reuters, autoritățile locale prezintă construcția drept cel mai înalt brad de Crăciun realizat din arbori naturali din lume. Totuși, acesta nu este un singur copac, ci o structură spectaculoasă formată prin asamblarea a aproximativ 1.200 de molizi.

Bradul de 45 de metri are un înger de patru metri în vârf

Instalația cântărește aproximativ 40 de tone și este decorată cu 138.000 de puncte luminoase LED, montate pe aproximativ 2.600 de instalații, cu o lungime totală de circa 10.400 de metri.

În vârful construcției se află un înger care suflă într-o trompetă, cu o înălțime de patru metri. Împreună cu fundația, întreaga structură ajunge la o greutate de aproximativ 120 de tone.

Cei 1.200 de molizi roșii sunt cultivați special pentru această instalație de compania forestieră Schulte-Brinker. Montarea bradului este o operațiune complexă, care durează aproximativ patru săptămâni, arborii fiind fixați pe o structură metalică special concepută.

Foto: X/@United_World__

În fiecare seară, începând cu ora 17:00, vizitatorii pot urmări un spectacol de lumini de aproximativ două minute, organizat la fiecare oră fixă. Culorile și efectele luminoase se schimbă, oferind un spectacol diferit de la o reprezentație la alta.

Pentru ediția din acest an au fost adăugate și elemente decorative suplimentare, precum lumânări, ornamente tradiționale și decorațiuni cu îngeri și aripi mobile.

Târgul de Crăciun din Dortmund are peste 250 de standuri

Cunoscut sub numele de „Dortmunder Weihnachtsstadt” (Orașul de Crăciun din Dortmund), târgul și-a deschis porțile pe 19 noiembrie și se desfășoară în zece piețe și zone centrale ale orașului.

Evenimentul reunește peste 250 de standuri, unde vizitatorii pot găsi decorațiuni festive, produse artizanale, jucării, obiecte realizate manual și specialități culinare. Printre atracțiile tradiționale se numără vinul fiert, migdalele caramelizate și preparatele germane, dar și cănile de colecție, care primesc în fiecare an un design nou.

Pentru 2026, organizatorii au pregătit 13 standuri noi și un spațiu gastronomic intitulat Christmas Kitchen, cu o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, dedicat preparatelor realizate sub coordonarea bucătarului Michael Dyllong.

Potrivit Primăriei Dortmund, ediția precedentă a târgului a atras aproximativ 2,5 milioane de vizitatori.

Tradiția bradului gigantic a început în 1996

Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la instalarea primului brad gigantic în centrul orașului Dortmund. Ideea i-a aparținut lui Werner Basselmann, care a propus proiectul în 1995, inspirat inclusiv de celebrul brad de la Rockefeller Center din New York.

Prima construcție a fost inaugurată pe 25 noiembrie 1996, iar de atunci a devenit unul dintre simbolurile sărbătorilor de iarnă din Germania.