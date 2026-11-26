Trimisul special al Casei Albe susține că un acord privind securitatea Europei după război ar putea facilita negocierile asupra teritoriilor și ar face părțile mai flexibile în privința stabilirii liniei de demarcație.

Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump Foto: X@xflash_media

Jared Kushner, trimisul special al președintelui american Donald Trump, a sugerat că un acord privind viitoarea arhitectură de securitate a Europei ar putea facilita soluționarea disputelor teritoriale în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat lui Mathias Döpfner, directorul executiv al grupului media Axel Springer.

Potrivit lui Kushner, principala prioritate a administrației americane în acest moment este conturarea unui sistem de securitate europeană pentru perioada de după război. El consideră că stabilirea unor garanții de securitate pe termen lung ar putea crea condițiile pentru discuții mai flexibile privind teritoriile, inclusiv în ceea ce privește eventualele concesii pe care Ucraina ar putea fi nevoită să le facă Rusiei.

„Atunci când oamenii vor vedea că există stabilitate pe termen lung și o cale către pace, cred că vor deveni ceva mai flexibili în privința locului în care va fi trasată linia de demarcație”, a declarat Kushner.

Trimisul american a argumentat că modificarea granițelor nu reprezintă un fenomen neobișnuit în istoria continentului european.

„În cele din urmă, majoritatea granițelor Europei s-au schimbat de-a lungul timpului, fiind stabilite în urma războaielor, a acordurilor de pace sau a compromisurilor”, a afirmat acesta.

Poziția Kievului față de concesiile teritoriale

După întâlnirea din această lună cu Jared Kushner și Steve Witkoff, un alt emisar special al președintelui american, Volodimir Zelenski a declarat că partea americană ar fi propus Ucrainei posibilitatea aderării la NATO în schimbul retragerii trupelor ucrainene din Donbas.

Președintele ucrainean a respins însă această propunere.

„Am spus în repetate rânduri: Ucraina nu se retrage și nu își cedează teritoriul teroriștilor”, a declarat Zelenski.

De ce nu au participat europenii la negocieri

Kushner a explicat și de ce reprezentanții europeni nu au fost incluși în negocierile trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, desfășurate la începutul lunii noiembrie în Emiratele Arabe Unite.

Potrivit acestuia, decizia ar fi fost determinată de poziția președintelui rus Vladimir Putin, care consideră că statele europene nu sunt pregătite pentru un acord de pace.

„Europa nu a fost inclusă în negocierile de la Abu Dhabi deoarece președintele Putin vede numeroase declarații și acțiuni provocatoare din partea europenilor. Din acest motiv, consideră că aceștia nu sunt pregătiți pentru pace. El crede că europenii urmăresc înfrângerea strategică a Rusiei”, a spus Kushner.

Emisarul american a calificat, de asemenea, drept „nefondate” temerile statelor europene potrivit cărora Rusia ar putea ataca, după încheierea războiului din Ucraina, țările baltice sau alte state europene.

Kushner a susținut totodată că el și Steve Witkoff colaborează îndeaproape cu partenerii europeni pentru identificarea unor soluții care să ducă la încheierea conflictului.

Acesta a insistat că administrația de la Washington nu exercită presiuni asupra lui Volodimir Zelenski. Publicația Politico a atras însă atenția asupra reducerii ajutorului american și a suspendării unor livrări de armament, precum și a schimbului de informații de intelligence cu Ucraina.

„Nu este vorba despre justiție”: Kushner a explicat abordarea lui Trump față de negocierile de pace privind Ucraina

Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a declarat că accentul negocierilor pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei nu ar trebui să fie pus pe identificarea autorilor, ci pe încetarea luptelor și crearea de oportunități economice pentru viitor. Potrivit lui Kushner, acesta crede în posibilitatea unei soluționări pașnice dacă părțile pot lăsa în urmă acuzațiile legate de evenimentele trecute și se pot concentra asupra viitorului.

„Nu este vorba despre dreptate sau despre cine are dreptate sau cine greșește. Este vorba despre cum să oprim crimele și să creăm o viață mai bună pentru oameni în viitor ”, a declarat trimisul Casei Albe.

Kushner a subliniat că, în activitatea sa diplomatică, încearcă să pornească de la circumstanțe reale, nu de la ceea ce acestea ar trebui să fie.

„Nu putem da timpul înapoi, nu-i așa? Așa că mă gândesc la asta aproape ca la o analogie cu golful. Trebuie să jucăm mingea de unde este”, a explicat el.

Kushner a descris războiul din Ucraina ca fiind rezultatul „deciziilor proaste și calculelor greșite ale multor lideri de-a lungul multor ani”.

„Cred că este foarte dificil să ne întoarcem și să spunem că o parte sau alta este de vină, pentru că au existat mai multe decizii care au dus la asta.

Este rezultatul unei serii de neînțelegeri și, după cum știți, decizii greșite și calcule greșite ale multor lideri de-a lungul multor ani”, a spus Kushner.

De asemenea, el și-a exprimat convingerea că dictatorul rus Vladimir Putin își dorește cu adevărat sfârșitul războiului, dar nu va fi de acord cu un armistițiu imediat fără un acord mai amplu privind securitatea postbelică.

Potrivit lui Kushner, partea americană a ajuns la concluzia că Putin se teme de o situație în care încetarea ostilităților nu va duce la o soluționare capabilă să prevină un nou război.

„Din ceea ce vedem — și acest lucru nu se bazează pe cuvintele sale ca atare, ci pe interpretarea noastră a cuvintelor sale — este aproape sigur că, dacă va opri războiul, va putea obține o soluționare postbelică care va garanta că nu va exista niciun nou război în viitor ”, a remarcat Kushner.

El a adăugat că și Washingtonul ia în considerare aceste aspecte.

Kushner a lăudat, de asemenea, acțiunile lui Putin, spunând că acesta a dat dovadă de reținere , inclusiv prin abținerea de la utilizarea armelor nucleare. El l-a numit pe dictatorul rus un „mare maestru al politicii”.

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În același timp, Kushner a lăudat rezistența ucraineană, afirmând că curajul, vitejia și capacitatea Ucrainei sunt „ una dintre cele mai remarcabile povești pe care le-am văzut în multe, multe decenii”.

Separat, el a reiterat afirmația Rusiei cu privire la presupusul atac al Ucrainei asupra reședinței lui Putin la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, menționând că acest eveniment, în opinia sa, a împiedicat progresul negocierilor de pace.

Ginerele președintelui american Donald Trump a declarat că dictatorul rus Vladimir Putin a asigurat partea americană de absența intențiilor de a utiliza arme nucleare. Mai mult, Kushner a numit neutilizarea armelor nucleare de către Moscova o manifestare a reținerii lui Putin.

Kushner a declarat că lumea trece printr-o perioadă extrem de periculoasă, iar calculele greșite ale părților ar putea duce la o escaladare la scară largă a războiului. În același timp, negociatorul american a caracterizat războiul Rusiei împotriva Ucrainei drept un război prin intermediari cu participarea Europei.

„Trăim în vremuri incredibil de periculoase. Acest război este într-o oarecare măsură limitat la teritoriul Ucrainei, dar, de fapt, s-a transformat într-un război prin intermediari în care Europa finanțează și înarmează Ucraina împotriva Rusiei. Și nu este nevoie de multe calcule greșite pentru ca acest lucru să ducă la o escaladare la scară largă”, a remarcat Kushner.

În același timp, el a afirmat că Putin a dat dovadă până acum de reținere, invocând drept argument neutilizarea armelor nucleare de către Rusia.

„Până acum, Putin a dat dovadă de reținere. A fost de acord să nu folosească arme nucleare, ceea ce este evident foarte important. Și ne-a asigurat că nu are nicio intenție să facă acest lucru”, a declarat Kushner.

Kushner nu a specificat când anume a oferit Putin astfel de asigurări părții americane și dacă acestea au fost consemnate în vreun acord oficial.

Kushner l-a numit pe Vladimir Putin „marele maestru al politicii”

Negociatorul american a numit problema teritorială principalul obstacol în calea încheierii războiului Rusiei împotriva Ucrainei, iar pe Vladimir Putin „marele maestru al politicii”. Potrivit lui Kushner, negocierile „s-au blocat puțin” tocmai în jurul teritoriilor. El și trimisul special Steve Witkoff au ajuns la această concluzie după „multe, multe ore” de discuții cu Putin. Ultima dată s-au întâlnit în timpul negocierilor de la Moscova , pe 12 noiembrie. Kushner l-a numit, de asemenea, pe liderul Kremlinului o figură istorică.

Kushner a explicat evaluarea lui Putin prin modul în care se comportă în timpul negocierilor: „Președintele Putin este foarte bine pregătit pentru aceste conversații. Poți aproba ceea ce a făcut sau poți respinge. Dar este cu siguranță un mare maestru al politicii. Este o figură istorică. (...) În timpul conversațiilor noastre, își ia multe notițe și apoi vorbește foarte precis.” Kushner însuși se pregătește pentru astfel de întâlniri împreună cu ofițeri de informații, diplomați și militari. Potrivit spuselor sale, este în contact constant cu consilierii lui Putin.

Pentru a depăși impasul, Kushner sugerează mai întâi să se convină asupra unei ordini postbelice, iar apoi să se discute posibile concesii teritoriale. „Poate putem găsi o modalitate care să plaseze ambele părți într-o poziție mai bună din perspectiva securității după război”, a spus el. În opinia sa, istoria europeană arată că, chiar și după un război major, se poate găsi o soluție care să ducă la pace.

Kushner a atribuit întârzierea negocierilor nu Kremlinului, ci Kievului

Potrivit emisarului american, primele progrese au apărut la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, dar în decembrie a avut loc un „atac al ucrainenilor asupra casei lui Putin”, care, potrivit lui Kushner, „l-a dat înapoi”. Apoi, Moscova a acuzat Ucraina că a încercat să atace una dintre reședințele lui Putin. Kievul a numit-o o „minciună tipic rusească”. După cum a scris The Wall Street Journal, serviciile secrete americane au concluzionat, de asemenea, că Ucraina nu a atacat reședința lui Putin.

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Kushner a criticat, de asemenea, Kievul pentru abordarea sa în ceea ce privește garanțiile de securitate. El consideră că Ucraina cere mai mult decât prevede articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord: „ Formularea articolului 5 din Tratatul NATO este standardul de aur. Dacă o țară primește o astfel de garanție de la alte state fără a fi membră NATO, acesta este deja un pas înainte foarte semnificativ. Cred că Ucraina cere angajamente și mai specifice. Dar nu vom putea să ne asumăm angajamente mai precise decât cele care sunt deja în vigoare în NATO și pe care statele membre le asumă între ele.”

Kushner a explicat reticența lui Putin de a pune capăt războiului prin neîncrederea sa în acordurile postbelice: „Are foarte puțină încredere că, prin încheierea războiului, va putea ajunge la o soluție care să prevină un alt război.” Negociatorul consideră, de asemenea, că Rusia crede cu adevărat că NATO o amenință, chiar dacă Alianța este defensivă și „nu a atacat niciodată pe nimeni”. În opinia sa, dialogul dintre Europa și Rusia va ajuta la risipirea unor astfel de percepții.

Kushner a respins acuzația de presiune asupra lui Zelenski. Depfner a amintit de cearta de la Casa Albă, criticile la adresa sprijinului european pentru Ucraina, cererea de schimbare a guvernului de la Kiev și presiunile pentru concesii. Kushner a răspuns: „Nu am pus presiune pe președintele Zelenski sau pe ucraineni în niciun fel. Sarcina noastră este să fim mediatori. De fapt, îi sprijinim chiar și pe ucraineni. Le furnizăm informații, iar Statele Unite au fost cel mai mare donator al Ucrainei în acest război. Conversația de la Casa Albă pe care ați menționat-o a avut loc acum aproape 18 luni.”

Kushner a descris războiul ca fiind „un război prin intermediari în care Europa finanțează și înarmează Ucraina pentru a lupta împotriva Rusiei”. Ca răspuns la criticile din partea Europei, el a spus că țările europene au cumpărat energie în valoare de peste 250 de miliarde de dolari de la Rusia în timpul războiului. „ Cred că Europa a plătit de fapt Rusiei mai mulți bani în acest război decât i-a dat Ucrainei ”, a spus el. În același timp, Kushner i-a lăudat pe negociatorii europeni pentru munca lor coordonată.