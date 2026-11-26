Profesorul Iver B. Neumann, directorul Institutului Fridtjof Nansen din Oslo și specialist în problematica rusă și diplomația internațională, a oferit un interviu pentru „Agenda Internațională”, unde a analizat deteriorarea relațiilor dintre Europa și Federația Rusă, implicațiile politicii externe a administrației Donald Trump asupra securității europene, precum și apropierea tot mai accentuată dintre Moscova și Beijing.

Profesorul Iver B. Neumann (stanga) alaturi de Răzvan Munteanu Foto: Razvan Munteanu

Expertul norvegian consideră că relațiile dintre Rusia și Europa au atins un minim istoric, comparabil cu perioada stalinistă, și avertizează asupra riscurilor generate de marginalizarea europenilor în negocierile privind încheierea războiului din Ucraina. Totodată, Neumann și-a exprimat îngrijorarea cu privire la atitudinea președintelui american Donald Trump față de Vladimir Putin precum și la abordarea predominant economică a administrației de la Washington în raport cu Federația Rusă.

În cadrul interviului au fost abordate și relațiile dintre Norvegia și Rusia, amenințările hibride la adresa statelor europene, precum și importanța strategică a regiunii arctice, care ar putea deveni un nou punct de confruntare geopolitică între Statele Unite și China.

Interviul integral poate fi urmărit prin accesarea videoclipului care însoțește acest articol.

Iver B. Neumann a explicat că relațiile dintre Oslo și Moscova au cunoscut o perioadă de dezvoltare în anii ’90, inclusiv prin intermediul cooperării regionale în zona Mării Barents. Anexarea Crimeii și, ulterior, invazia pe scară largă a Ucrainei au schimbat fundamental aceste raporturi. Cu toate acestea, cele două state păstrează anumite mecanisme de cooperare în domenii de interes comun.

Relațiile dintre Norvegia și Rusia, deteriorate profund după invadarea Ucrainei

„Trebuie spus, totuși, că punctul de trecere a frontierei ruso-norvegiene din nordul îndepărtat este încă deschis, ceea ce este remarcabil, având în vedere situația punctelor de trecere a frontierei din alte țări NATO. Norvegia și Rusia au încheiat două acorduri privind pescuitul în perioada 1974-1975. Acestea funcționează în continuare, doar la nivel de experți, deoarece cele două țări au un interes comun în monitorizarea stocurilor de pește. Dacă aceste acorduri ar înceta să funcționeze, ambele părți ar avea de suferit”, a explicat profesorul norvegian.

Norvegia, unul dintre principalii susținători ai Ucrainei

În ceea ce privește războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, Neumann a subliniat că poziția Norvegiei este lipsită de echivoc, Oslo fiind unul dintre principalii furnizori de asistență pentru Kiev.

„Norvegia se află fără echivoc și în mod vocal de partea Ucrainei și este unul dintre principalii donatori ai acesteia, atât în ceea ce privește echipamentele militare, cât și ajutorul civil.”

Statele Unite și Rusia discută problemele Europei peste capul europenilor

Directorul Institutului Fridtjof Nansen consideră că statele europene ar trebui să joace un rol mult mai important în procesul negocierilor de pace. Acesta remarcă perpetuarea unui model diplomatic specific Războiului Rece, în care marile puteri discută problemele de securitate ale continentului european fără implicarea corespunzătoare a statelor direct interesate.

„Vedem în continuare modelul fundamental din perioada Războiului Rece, în care nu Statele Unite și Uniunea Sovietică, ci Statele Unite și Rusia discută problemele europene peste capul europenilor. Aceasta nu este, în general, o problemă atât de mare, dar este o problemă enormă în cazul Ucrainei.”

Neumann și-a exprimat îngrijorarea și cu privire la perspectiva negocierii unei noi arhitecturi europene de securitate în contextul discuțiilor privind încheierea războiului.

Rusia dorește să negocieze de pe poziții de egalitate cu întreaga Europă

Expertul norvegian a explicat că, încă din 1991, Moscova a urmărit construirea unui sistem internațional în care Federația Rusă și Europa să fie tratate ca entități egale. În opinia sa, diferențele demografice și economice dintre cele două fac ca o asemenea abordare să fie contrară intereselor europene.

„Europa este o regiune prosperă, cu o jumătate de miliard de locuitori, dintre care 450 de milioane se află în Uniunea Europeană, și are o economie comparabilă cu cea a Statelor Unite. Rusia are mai puțin de 140 de milioane de locuitori și o economie care nici măcar nu este de dimensiunea celei a Italiei. Așadar, aceste două entități sunt foarte diferite, iar orice aranjament care le-ar trata ca fiind egale nu ar fi în interesul Europei.”

Relația dintre Donald Trump și Vladimir Putin: „Fie există o naivitate fără margini, fie este vorba despre ceva mai grav”

Una dintre cele mai categorice declarații ale profesorului norvegian a vizat atitudinea președintelui american față de Federația Rusă. Neumann a evocat interesele economice ale lui Donald Trump în Rusia, precum și informațiile neconfirmate privind legăturile sale financiare cu această țară.

„Nu cunoaștem pe deplin profunzimea relațiilor dintre Rusia și Trump, dar mi se pare interesant, ceea ce este un mod politicos de a spune profund îngrijorător, că acesta continuă să se refere la Putin ca la prietenul său Vlad și pare să aibă încredere în el, chiar și în fața dovezilor prezentate de propriile servicii de informații. Așadar, fie există o naivitate fără margini în administrația Trump în privința Rusiei, fie este vorba despre ceva mai grav.”

Administrația Trump privește Rusia printr-o lentilă economică, nu de securitate

Iver B. Neumann consideră că una dintre principalele vulnerabilități ale politicii externe americane este abordarea relațiilor internaționale dintr-o perspectivă predominant economică. O asemenea viziune riscă să ignore importanța militară și strategică a Federației Ruse.

„Rusia, la fel ca orice altceva, este privită în primul rând printr-o lentilă economică, și nu prin cea a politicii de securitate. Acest lucru este, desigur, foarte periculos din perspectiva europeană, deoarece Rusia este mai mult sau mai puțin lipsită de relevanță din punct de vedere economic, dar este un actor important din perspectiva politicii de securitate.”

Relațiile dintre Europa și Rusia, la cel mai scăzut nivel de la apogeul perioadei staliniste

Specialist în istoria relațiilor dintre Rusia și Europa, Neumann consideră că actuala confruntare dintre Moscova și Occident reprezintă unul dintre cele mai dificile momente din ultimele două secole.

„Au existat perioade de apropiere și de deteriorare, cu fluctuații foarte mari. Aș spune că aceste relații se află acum la un minim istoric. Nu am mai avut relații atât de proaste de la apogeul perioadei staliniste. Ele seamănă foarte mult cu relațiile existente după Războiul Crimeii, care s-a încheiat în 1856. Așadar, ne aflăm într-un moment de minim istoric.”

Rusia riscă să devină un stat-client al Chinei

Pe fondul deteriorării relațiilor cu Occidentul, Federația Rusă și-a intensificat cooperarea cu Beijingul. Profesorul norvegian consideră însă că Moscova riscă să ajungă într-o poziție de subordonare față de China, în contradicție cu propriile sale ambiții de mare putere.

„Nu îmi amintesc nicio altă situație din istoria mondială în care o putere care dorește să fie o mare putere, cum este Rusia, să se arunce pur și simplu în brațele unei alte mari puteri, China. Cred că ceea ce se întâmplă este tragic. China are o populație de zece ori mai mare și o economie prosperă, care se descurcă într-adevăr foarte bine. Rusia este, evident, partenerul junior și, dacă nu este atentă, ar putea deveni un stat-client.”

În opinia lui Neumann, Moscova va încerca, în viitor, să se reapropie de Europa, însă lipsa încrederii dintre cele două părți va reprezenta un obstacol major în normalizarea relațiilor.

„Va exista o revenire către Europa din partea Rusiei. Întrebarea este ce va face Europa. Încrederea nu este tocmai abundentă între cele două părți în aceste zile. Rusia a comis pur și simplu o greșeală istorică.”

Rusia, o amenințare hibridă pentru securitatea Norvegiei

Deși nu consideră că Federația Rusă dispune în prezent de capacitatea necesară pentru a declanșa o agresiune militară directă împotriva Norvegiei, Neumann atrage atenția asupra intensificării amenințărilor hibride, printre care operațiunile de sabotaj și acțiunile de propagandă.

„Rusia nu este o amenințare în sensul că ne putem aștepta în orice moment ca soldații ruși să vină în Norvegia. Este prea slabă pentru asta. Dar Rusia însăși spune că se află în război cu Europa. Vedem diferite tipuri de amenințări hibride și activități peste tot. Vorbim despre sabotaj și despre acțiuni de propagandă. În Norvegia există o percepție tot mai puternică potrivit căreia Rusia este inamicul.”

Arctica, esențială pentru statutul Rusiei de mare putere

Importanța acordată de Kremlin regiunii arctice este explicată de Neumann inclusiv prin nevoia Moscovei de a-și demonstra statutul de mare putere. Rusia dispune în această regiune de o poziție geografică și strategică privilegiată.

„Aceasta este singura regiune din lume în care Rusia poate pretinde, într-o anumită măsură, că este o mare putere. Este o putere arctică importantă într-o mare parte a Arcticii. Cred că, pentru pretenția Rusiei de a fi o mare putere, Arctica este extrem de importantă. Își poate manifesta influența și poate demonstra cât de mare este. Acest lucru este foarte important pentru propria identitate a Rusiei.”

Norvegia, îngrijorată de prezența tot mai activă a Chinei în Arctica

Menținerea unui nivel cât mai redus al tensiunilor în regiunea arctică reprezintă unul dintre principalele obiective ale politicii externe norvegiene. Neumann consideră însă că implicarea unui număr tot mai mare de actori internaționali, în special a Chinei, contravine intereselor strategice ale Norvegiei.

„Dorim să menținem tensiunile la un nivel cât mai scăzut posibil. Ceea ce se întâmplă este, desigur, exact contrariul. Tot mai mulți actori își fac apariția, în special chinezii, care își consolidează prezența. Acest lucru nu este, cu siguranță, în interesul Norvegiei.”

Expertul a evidențiat și o contradicție a politicii norvegiene: în timp ce Oslo este profund îngrijorat de activitățile Rusiei în Arctica și de consecințele asupra mediului, Norvegia intenționează, la rândul său, să dezvolte exploatarea resurselor de petrol și gaze din nord.

Arctica ar putea deveni un nou punct de confruntare între Statele Unite și China

Schimbările climatice și topirea ghețarilor vor facilita utilizarea rutelor maritime arctice pentru transportul mărfurilor dintre Asia și Europa. Potrivit profesorului norvegian, Rusia privește favorabil această perspectivă, care i-ar permite să își consolideze rolul în controlul acestor ape.

Cu toate acestea, dezvoltarea rutelor comerciale și intensificarea prezenței marilor puteri riscă să amplifice tensiunile geopolitice din regiune.

„Din punct de vedere al securității și, cu siguranță, din punct de vedere climatic, acest lucru nu va face decât să genereze mai multe tensiuni în Arctica. Iar acestea ar putea avea consecințe neprevăzute. De exemplu, odată cu o prezență chineză mai mare, ne-am putea aștepta la o prezență americană mai importantă. Arctica ar putea deveni astfel un punct fierbinte al competiției dintre Statele Unite și China, care reprezintă, până la urmă, confruntarea majoră a lumii contemporane.”

