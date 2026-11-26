China implică specialiștii din sectorul civil în pregătirile pentru un eventual conflict militar. Autoritățile au înființat o unitate specializată de miliție, formată din muncitori care au participat la construirea celui mai înalt pod din lume. În cazul unui război, aceștia ar urma să contribuie la repararea pistelor aerodromurilor avariate.

Podul este considerat cel mai înalt din lume Foto: Wikipedia

Potrivit publicației South China Morning Post (SCMP), noua structură a fost înființată în Guiyang, capitala provinciei Guizhou, din sud-vestul Chinei. Din aceasta fac parte angajați ai unei mari companii de construcții de drumuri și poduri, implicați în realizarea podului Huajiang Grand Canyon.

Construcția are o lungime de aproximativ 2,9 kilometri, iar tablierul său se află la 625 de metri deasupra fundului defileului. Podul este considerat cel mai înalt din lume, fiind un proiect de infrastructură impresionant realizat într-o zonă muntoasă.

Constructorii vor fi pregătiți să repare pistele aerodromurilor

Experiența muncitorilor în lucrări complexe de infrastructură ar putea fi folosită în cazul unui conflict militar. Aceștia vor fi organizați și instruiți pentru a interveni la repararea pistelor aerodromurilor, o activitate esențială pentru menținerea operațională a bazelor aeriene.

Deteriorarea pistelor în urma unor atacuri poate împiedica decolarea și aterizarea aeronavelor militare. Refacerea lor într-un timp cât mai scurt devine, astfel, o prioritate în cazul unui conflict. Numele companiei nu a fost făcut public.

China pregătește din timp resursele civile pentru un eventual război

Analiștii citați de publicația South China Morning Post apreciază că înființarea unor astfel de structuri în timp de pace le permite autorităților chineze să organizeze și să instruiască din timp personalul civil cu competențe utile armatei.

Strategia urmărește ca, în cazul izbucnirii unui conflict, autoritățile să nu fie nevoite să mobilizeze de urgență specialiști și să îi organizeze abia după începerea ostilităților. În schimb, echipele ar urma să fie deja constituite și pregătite să intervină.

Inițiativa din provincia Guizhou face parte dintr-un efort mai amplu al Chinei de a integra resursele și expertiza sectorului civil în sistemul de apărare.