Traficul rutier din centrul Bucureștiului va fi restricționat în mai multe etape, în perioada 25 noiembrie – 30 decembrie 2026, pentru organizarea Târgului de Crăciun din Piața Constituției. Potrivit Brigăzii Rutiere, cele mai importante restricții vor fi aplicate pe bulevardele Libertății și Unirii, în zilele în care sunt programate activități în cadrul evenimentului.

Târgul de Crăciun București se va desfășura în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026. Foto: Shutterstock

Târgul de Crăciun București se va desfășura în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026. Pentru amenajarea spațiului și desfășurarea evenimentului în condiții de siguranță, circulația va fi restricționată după cum urmează:

În perioada 25 noiembrie, ora 20:00 – 2 decembrie, ora 02:00, va fi închisă prima bandă de circulație de pe Bulevardul Libertății, pe sensul dinspre Bulevardul Națiunile Unite către Calea 13 Septembrie.

În zilele de 27-30 noiembrie, 1 decembrie, 4-6 decembrie, 11-13 decembrie și 18-27 decembrie, între orele 16:00 și 02:00, traficul va fi restricționat pe ambele sensuri ale Bulevardului Libertății, între Bulevardul Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie, precum și pe ambele sensuri ale Bulevardului Unirii, între Bulevardul I.C. Brătianu și Piața Constituției, inclusiv pe cele două bretele adiacente. Traversarea prin Piața Unirii, pe Splaiul Independenței, va fi permisă.

În perioada 2 noiembrie – 30 decembrie, va fi restricționată banda a treia de circulație de pe bretelele adiacente parcării din Piața Constituției.

Între 24 noiembrie și 30 decembrie, va fi închisă prima bandă de pe Bulevardul Libertății, pe sensul dinspre Calea 13 Septembrie către Bulevardul Națiunile Unite, pe două segmente: între Calea 13 Septembrie și alveola Parchetului General, respectiv între alveola Ministerului Finanțelor și Bulevardul Națiunile Unite.

Rutele ocolitoare recomandate șoferilor

Brigada Rutieră a stabilit și două trasee alternative pentru conducătorii auto care vor să evite zonele afectate de restricții:

- Calea 13 Septembrie – Bulevardul Libertății – Bulevardul Regina Maria;

- Calea Călărași – Splaiul Independenței – Bulevardul Națiunile Unite – Strada Izvor.

În zilele în care nu vor fi aplicate restricții de circulație, în zona Pieței Constituției vor fi amenajate trei treceri temporare pentru pietoni, în perioada 26 noiembrie – 27 decembrie. Două dintre acestea vor fi amplasate pe breteaua de acces dinspre Calea 13 Septembrie, în zona Ministerului Mediului, iar cea de-a treia pe breteaua dinspre Bulevardul Unirii, în dreptul Ministerului Finanțelor.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi și pietoni

Brigada Rutieră anunță că va lua măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor și le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte indicațiile polițiștilor și să evite folosirea abuzivă a claxonului în zonele aglomerate.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să utilizeze transportul public, în special metroul, pentru a evita blocajele.

Pietonii trebuie să circule pe trotuare și să traverseze doar prin locurile special amenajate, la culoarea verde a semaforului, după ce se asigură că traversarea se poate face în siguranță.