 Imagini de la cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, care s-a deschis la Craiova: 100.000 de oameni au venit la inaugurare | adevarul.ro
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Video Imagini de la cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, care s-a deschis la Craiova: 100.000 de oameni au venit la inaugurare

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Târgul de Crăciun din Craiova a fost inaugurat vineri seară, 13 noiembrie, în prezența a aproximativ 100.000 de persoane, conform datelor anunțate de primarul Lia Olguța Vasilescu. La eveniment au participat atât localnici, cât și vizitatori veniți din alte zone ale României și din străinătate.

Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis cu aproximativ 100.000 de vizitatori
Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis cu aproximativ 100.000 de vizitatori Foto: FB/Olguța Lia Vasilescu

Primarul Craiovei a anunțat că evenimentul se întinde pe o suprafață de 27 de hectare, amenajată cu ornamente, instalații luminoase și decoruri tematice. Lia Olguța Vasilescu a prezentat târgul drept cel mai mare din lume și cel mai frumos din Europa, după ce anul trecut a fost votat de turiști din întreaga lume pe platforma European Best Destinations, partener pentru turism al Comisiei Europene.

„S-a deschis cel mai mare Târg de Crăciun din lume (27 de hectare de ornamente, lumini și butaforie) și cel mai frumos din Europa, votat anul trecut de turiști din toată lumea, pe site-ul europeanbestdestinations.com, site partener pentru turism al Comisiei Europene”, a scris primarul pe Facebook.

Târgul de Crăciun desemnat cel mai frumos din Europa și-a deschis porțile
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Târgul de Crăciun desemnat cel mai frumos din Europa și-a deschis porțile Foto: FB/Olguța Lia Vasilescu

„Tărâmul elfilor”, tema Târgului de Crăciun din Craiova

Ediția din acest an are ca temă „Tărâmul elfilor”, iar organizatorii au pregătit mai multe instalații și atracții pentru vizitatori. Potrivit primarului, decorurile îmbină o tematică internațională cu elemente tradiționale românești, în contextul în care autoritățile se așteaptă la un număr mare de turiști străini.

„Tema de anul acesta a Târgului de Crăciun din Craiova este «Tărâmul elfilor», o temă internațională, dar decorațiunile sunt în culorile Crăciunului și s-a mers mult pe tradițiile românești, tocmai pentru că așteptăm mulți vizitatori străini ca urmare a titlului obținut pentru 2026”, a transmis Lia Olguța Vasilescu.

Printre atracțiile anunțate se numără sania zburătoare și liftul lui Moș Crăciun, dar și mai multe elemente pregătite special pentru această ediție.

Târgul de Crăciun desemnat cel mai frumos din Europa și-a deschis porțile
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Târgul de Crăciun desemnat cel mai frumos din Europa și-a deschis porțile Foto: FB/Olguța Lia Vasilescu
Vezi aici programul ministrului Valeriu Tabără la târgul de agricultură

„Pe lângă sania zburătoare sau liftul lui Moș Crăciun, anul acesta avem mai multe surprize: cel mai mare Moș (9 metri înălțime), labirintul elfilor, trenulețul cu jucării care se plimbă printr-un brad spectaculos decorat, fabrica de jucării a elfilor și multe altele pe care vă lăsăm să le descoperiți”, a mai scris primarul.

Clădirile monument din centrul orașului au fost, la rândul lor, decorate cu ornamente și instalații luminoase, pentru a completa atmosfera de sărbătoare.

„Clădirile monument sunt și ele frumos decorate, cu ornamente și lumini care vă vor surprinde plăcut”, a adăugat Lia Olguța Vasilescu.

Cum au reacționat vizitatorii la deschiderea Târgului de Crăciun din Craiova

„Felicitări, mă bucur că sunt născută și crescută în Craiova, abia aștept să ajung acasă la tatăl meu! Chiar dacă m-am căsătorit în Târgoviște, mă voi întoarce la rădăcini oltenești și la locul numit acasă! Mulțumim, doamna primar Lia Olguța Vasilescu și întregii echipe pentru tot ce ați făcut în orașul meu de suflet!”, a scris o femeie.

Alți utilizatori au descris atmosfera drept una de poveste. „Splendid! Un oraș de poveste!”, „Magnific! Bravo!” și „La Craiova se scrie cea mai frumoasă istorie! Povestea orașului nostru” sunt câteva dintre mesajele publicate.

„Este cel mai frumos târg din Europa, ne mândrim”, a spus altă persoană.

Un internaut a ținut să-i felicite inclusiv pe muncitorii care au contribuit la amenajarea târgului: „Felicitări tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestuia, inclusiv muncitorilor care au stat în frig ca să monteze tot! Bravo vouă, oameni frumoși!”.

Târgul a atras atenția și în afara granițelor. „Am citit chiar ieri în ziarul Heute, din Viena, despre târgul de Crăciun de la Craiova, lăudând că este cel mai mare și frumos din Europa... felicitări!”, a comentat o altă persoană.

Printre comentarii s-a numărat și o invitație adresată administrației locale din Craiova: „Veniți și la Constanța, poate îi luminați și pe cei de aici. Felicitări!”.

Citiţi aici când se deschid şi alte târguri de Crăciun în marile oraşe din ţară.

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