Orașul Craiova este deja luată cu asalt de turiști străini, deși luna decembrie nici nu a început. Vizitatori din Olanda, Marea Britanie, Franța, Polonia, Serbia, Africa de Sud și Venezuela au ajuns în orașul din Oltenia, atrași de Târgul de Crăciun, desemnat anul trecut cel mai frumos din Europa. Primarul Lia Olguța Vasilescu spune că străinii au devenit o prezență obișnuită pe străzile orașului, iar aglomerația se resimte inclusiv în trafic, mai ales seara.

Târgul de Crăciun din Craiova, unul dintre cele mai frumoase din Europa Foto: Târgul de Crăciun de la Craiova/ FB/Olguța Vasilescu

„Craiova e deja sub asediu și nici nu am intrat în decembrie. La InfoPoint-ul din fața Teatrului Național au completat, până acum, formulare turiști din Olanda, Marea Britanie, Franța, Polonia, Serbia, Africa de Sud, Venezuela. Dar sunt doar cei care intră să întrebe câte ceva despre oraș”, a scris Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.

Aceasta a precizat că numărul celor care ajung la punctul de informare turistică nu reprezintă totalul vizitatorilor străini, ci doar persoanele care solicită informații despre oraș.

Potrivit primarului, pe străzile Craiovei se aud tot mai frecvent limbi străine, iar evenimentul a început să fie reflectat și de publicații din afara țării.

1/9 Târgul de Crăciun din Craiova, vizitat de zeci de mii de turiști Foto: Târgul de Crăciun de la Craiova/ FB/Olguța Vasilescu

„Deja e o obișnuință să auzi pe străzile Craiovei vorbindu-se și altă limbă decât româna, iar multe agenții de presă relatează despre fenomenul de la Craiova, un oraș aproape necunoscut europenilor. Vom reveni cu amănunte despre cum vorbesc străinii despre noi și cât de mult apreciază ce am făcut”, a mai transmis Lia Olguța Vasilescu.

Aglomerația din Craiova, comparată cu traficul din București

Interesul turiștilor se vede și în aglomerația din centrul orașului, în special după lăsarea serii.

„Seara distracția e maximă. Ca și aglomerația... E greu pentru locuitorii Craiovei, dar cam așa se circulă de regulă în București într-o zi normală! La noi motivul este că avem cea mai mare și frumoasă piață de Crăciun din Europa! Să ne bucurăm de asta!”, a scris edilul.

Târgul de Crăciun din Craiova se întinde pe 27 de hectare

Evenimentul a fost inaugurat vineri, 13 noiembrie, în prezența a aproximativ 100.000 de persoane, potrivit cifrelor anunțate de Lia Olguța Vasilescu. Târgul se desfășoară pe o suprafață de 27 de hectare, iar organizatorii au pregătit peste două milioane de luminițe, instalații spectaculoase și decoruri tematice.

Ediția din acest an are ca temă „Tărâmul elfilor”, o alegere cu caracter internațional, completată de decorațiuni în culorile Crăciunului și elemente inspirate din tradițiile românești.

Printre atracțiile pregătite se numără un Moș Crăciun de nouă metri înălțime, labirintul elfilor, fabrica de jucării, sania zburătoare și liftul lui Moș Crăciun. Unul dintre punctele centrale este bradul de 21 de metri din Piața Mihai Viteazul, în interiorul căruia circulă un trenuleț în miniatură. Deasupra patinoarului a fost amenajată Fabrica de Jucării a lui Moș Crăciun, iar în fiecare seară vizitatorii pot urmări spectacolul saniei zburătoare, trasă de reni.

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În Piața Frații Buzești a fost amplasată figurina uriașă a lui Moș Crăciun, iar în zona Doljana a fost amenajat labirintul care găzduiește atelierele elfilor.

În apropierea Teatrului Național „Marin Sorescu”, vizitatorii au la dispoziție o zonă dedicată copiilor, cu roată panoramică, trenulețe, carusele și experiențe de realitate virtuală.

Târgul este organizat în mai multe zone ale centrului orașului: Piața Mihai Viteazul, Piața Ierusalim, Piața Frații Buzești, zona Minerva, strada Theodor Aman, Calea Unirii, strada A.I. Cuza, English Park și zona Teatrului Național. Clădirile monument istoric au fost, la rândul lor, decorate cu instalații luminoase și ornamente de sărbătoare.

Primăria susține că târgul aduce câștiguri importante economiei locale

Dincolo de atracția turistică, administrația locală prezintă Târgul de Crăciun și ca pe o oportunitate economică pentru oraș. Restaurantele, hotelurile, comercianții și operatorii din industria HoReCa beneficiază de afluxul de vizitatori, iar antreprenorii locali sunt implicați în organizarea evenimentului.

„Târgul de Crăciun din Craiova înseamnă mai mult decât un eveniment spectaculos. Înseamnă și o oportunitate importantă pentru economia orașului nostru! Este unul dintre evenimentele prin care Primăria Craiova contribuie la dezvoltarea economiei locale, susținând antreprenorii, comercianții și industria HoReCa. Vizitatorii care vin la târg înseamnă mai multă activitate pentru restaurante, hoteluri și afacerile locale”, a transmis primarul.

Lia Olguța Vasilescu a evidențiat și faptul că unii dintre antreprenori participă la eveniment de mai bine de cinci ani, revenind la fiecare ediție și pregătindu-și din timp standurile și activitățile.

La deschiderea târgului, primarul a susținut că evenimentul costă mai puțin de 2% din bugetul local, dar generează venituri importante pentru economia orașului, estimând contribuția acestuia la aproximativ 25% din economia Craiovei. Afirmația îi aparține edilului.

Imagini de la cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, care s-a deschis la Craiova: 100.000 de oameni au venit la inaugurare

Pentru a face față numărului mare de vizitatori, organizatorii au extins suprafața târgului față de ediția precedentă. Potrivit declarațiilor primarului, ediția din 2025 a atras peste două milioane de vizitatori, iar rezervările pentru actuala ediție au început încă din februarie și martie. Tot atunci, edilul anunța că mai multe hoteluri din oraș au weekendurile deja ocupate.

Craiova încearcă să-și păstreze titlul de cel mai frumos târg de Crăciun din Europa

În 2025, Târgul de Crăciun din Craiova a obținut titlul de „Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”, în urma voturilor exprimate pe platforma European Best Destinations, specializată în promovarea destinațiilor turistice europene.

Anul acesta, orașul încearcă să-și păstreze distincția, iar Lia Olguța Vasilescu le-a cerut localnicilor și susținătorilor Craiovei să voteze până pe 25 noiembrie.

Miza este păstrarea titlului care a contribuit la promovarea Craiovei ca destinație turistică de iarnă și la atragerea vizitatorilor din afara României.

Evenimentul va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027. Căsuțele și zonele de agrement funcționează de luni până joi între orele 12:00 și 22:00, iar de vineri până duminică între orele 11:00 și 23:00.