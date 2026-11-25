Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai bun din Europa pentru 2027, potrivit clasamentului realizat de platforma European Best Destinations pe baza a aproape 1,9 milioane de voturi exprimate de turiști din întreaga lume.



Foto: FB Lia Olguța Vasilescu

„Am recâștigat titlul de cel mai bun Târg de Crăciun din Europa! Cu peste 500 de mii de voturi, Craiova devine destinația care a primit cele mai multe voturi în cei 18 ani de istorie a competițiilor online organizate de European Best Destinations, luând în calcul toate competițiile și categoriile, stabilind astfel o bornă fără precedent în promovarea turismului european. Clasament final: 1. Craiova – 542.821 de voturi, 2. Riga, Letonia – 223.710 de voturi, 3. Sofia, Bulgaria – 223.100 de voturi, 4. Lisabona, Portugalia – 222.447 de voturi, 5. Asti, Govone / San Damiano d'Asti, Italia – 211.684 de voturi”, a anunțat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, pe Facebook.

Foto: FB Lia Olguța Vasilescu

Cele mai multe voturi pentru Târgul de Crăciun de la Craiova au provenit, potrivit edilului, din:

- Marea Britanie – 13,9%

- Statele Unite ale Americii – 12,8%

- România – 8,6%

- Germania – 7,9%

- Franța – 7,1%

- Spania – 6,7%

- Italia – 5,9%

- Portugalia – 4,8%

- Bulgaria – 3,6%

- Olanda – 3,2%

- Alte țări – 25,5%

Competiția a reunit 27 de destinații europene, dintre care 20 au intrat în clasamentul final. Craiova a ocupat primul loc, fiind urmată de Riga (Letonia) și Sofia (Bulgaria), potrivit Euronews.

Craiova confirmă astfel statutul de destinație favorită a sezonului festiv, după ce a mai câștigat titlul de două ori și s-a clasat de alte cinci ori pe podium.

Târgul de Crăciun din Craiova, deschis până la 3 ianuarie 2027, găzduiește peste 100 de comercianți care oferă dulciuri tradiționale, produse artizanale și preparate stradale. Printre principalele atracții se numără „Ținutul lui Moș Crăciun”, cu montagne russe și roată panoramică, precum și bradul monumental decorat cu un trenuleț în miniatură care transportă cadouri printre ramurile sale.

Riga și Sofia, pe locurile doi și trei

Pe locul al doilea s-a clasat Riga, capitala Letoniei, apreciată în special pentru spectaculoasele instalații și lumini de Crăciun. Vizitatorii sunt atrași și de produsele tradiționale locale, inclusiv mănușile decorate cu motive inspirate din mitologia baltică.

Podiumul este completat de Sofia, capitala Bulgariei. Târgul organizat în fața Palatului Național al Culturii include un patinoar de mari dimensiuni și peste 90 de standuri.

Germania, surprinzător în afara topului

Deși piețele de Crăciun își au originile în Germania, nicio destinație germană nu a reușit să intre în primele 10 poziții. Cel mai bine clasat târg german a fost cel din Trier, aflat pe locul 14.

Totodată, celebrul târg de Crăciun din Defileul Ravenna, una dintre cele mai căutate destinații festive din Europa, s-a clasat doar pe locul 17, fiind urmat de Dresda.

Top 10 cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa în 2027

Craiova, România

Riga, Letonia

Sofia, Bulgaria

Wonderland Lisboa, Portugalia

Asti-Govone și San Damiano d'Asti, Italia

Salamanca, Spania

Valkenburg, Țările de Jos

Montbéliard, Franța

Debrecen, Ungaria

Bruges, Belgia

Clasamentul a fost realizat de European Best Destinations pe baza a 1.897.783 de voturi primite de la călători din întreaga lume, confirmând interesul tot mai mare pentru turismul de iarnă și pentru destinațiile europene dedicate sărbătorilor de Crăciun.