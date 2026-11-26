Fostul premier Ilie Bolojan, președintele PNL, a lansat critici dure la adresa fostului și actualului ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, pe care l-a catalogat drept „unul dintre cei mai slabi miniştri” din guvernul pe care l-a condus.

Ilie Bolojan, liderul PNL Foto: FOTO Inquam Photos / George Călin

Aflat la Suceava, liderul liberal a susținut că lipsa reformelor reprezintă una dintre problemele majore ale administrației publice și a avertizat că, fără reducerea cheltuielilor statului, viitoarele guverne vor avea un spațiu de manevră tot mai limitat.

„Fără a ataca sectoarele importante ale administrației românești, care să aibă ca efect reducerea de cheltuieli a statului, indiferent cine va fi în guvernare, va fi în situația în care spațiul oricărui guvern va fi foarte mic. Și, practic, guvernele vor fi agenții de plăți care vor plăti partea de asistență socială, partea de salarii, partea de pensii și partea de dobânzi, rămânând foarte puțin bani pentru dezvoltare. Aceasta este cea mai proastă soluție”, a declarat Bolojan.

„Unul dintre cei mai slabi miniștri a fost ministrul Sănătății, Rogobete (...). Nu s-a făcut nimic din ceea ce trebuia făcut”

Referindu-se la sistemul de sănătate, președintele PNL a afirmat că reformele asumate nu au fost puse în practică și că Ministerul Sănătății, condus atunci, ca și acum, de Alexandru Rogobete, nu și-a îndeplinit obiectivele.

„Gândiți-vă de exemplu, în zona de sănătate, unde fac acum o apreciere, în guvernul pe care l-am condus, unul dintre cei mai slabi miniștri a fost ministrul sănătății, Rogobete, nu s-a făcut nimic din ceea ce trebuia făcut și din lucrurile pe care s-a angajat să le facă”, a spus liderul liberal.

Bolojan consideră că sistemul medical nu poate fi reformat fără o reorganizare a cheltuielilor:

„Fără a redimensiona cheltuielile din sănătate, în așa fel încât banii care pleacă în sănătate să plece pentru servicii oferite pacienților și nu exclusiv pentru salariile personalului medical, acesta va rămâne un domeniu nereformat și gândiți-vă că în ultimii 20 de ani, bugetul de sănătate a crescut de 10 ori, fără ca această creștere să se reflecte în percepția a românilor vizualizate de calitatea serviciilor de sănătate”.

Apel pentru restructurări în administrație

În aceeași intervenție, Ilie Bolojan a pledat pentru reducerea aparatului bugetar și pentru reforme în mai multe domenii ale statului.

„Reducerea aparatului central este o necesitate şi de asemenea restructurarea inclusiv a zonei de ordine publică şi siguranţă naţională”, a afirmat președintele PNL.

Liderul liberal a susținut că reducerea cheltuielilor trebuie făcută începând cu structurile centrale ale statului și a criticat propunerile PSD privind reorganizarea localităților mici, despre care a spus că reprezintă „o perdea de fum” care mută atenția de la problemele urgente ale României.

Ilie Bolojan a invocat și întârzierile privind implementarea reformelor asumate prin PNRR, avertizând că România riscă să piardă fonduri europene dacă nu răspunde la timp solicitărilor Comisiei Europene.

„Trebuie să ne concentrăm pe pregătirea bugetului, pe legislaţia care să fie adoptată înaintea pregătirii bugetului. Acestea sunt urgenţele de care ar trebui să ne ocupăm”, a declarat liderul PNL, avertizând că, în caz contrar, România ar putea avea probleme în evaluările agențiilor de rating de anul viitor.