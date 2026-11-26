Un preparat neobișnuit, în care fructele sunt umplute cu un ingredient surprinzător, este pregătit în fiecare an pentru cămara unei mănăstiri din Dobrogea. Este vorba despre un compot de pere cu o combinație inedită de arome, o rețetă prezentată de părintele bucătar Efrem Băndărică de la Mănăstirea Dervent.

Compot cu pere și dovleac, o combinație neașteptată pentru cămara de iarnă Foto: Efrem Băndărică/FB

Preparatul este realizat toamna, când perele din livadă sunt numai bune de pus la păstrare pentru iarnă. Fructele sunt curățate de coajă și de cotor, iar în locul acestuia sunt introduse bucăți de dovleac plăcintar sau prune. Prin fierbere, ingredientele dau compotului un gust și un aspect aparte.

„Când perele din livadă își lasă parfumul peste grădini, pregătim pentru iarnă un compot deosebit. Perele sunt curățate de coajă și de cotor, iar în locul acestuia așezăm bucăți de dovleac plăcintar sau prune”, a explicat părintele bucătar Efrem Băndărică.

1/5 Compot cu pere umplute cu dovleac, un desert inedit pentru iarnă. Rețeta pregătită la o mănăstire din Dobrogea Foto: Efrem Băndărică/FB

Potrivit acestuia, cele două variante au caracteristici diferite. Dovleacul oferă compotului o nuanță aurie și o dulceață discretă, în timp ce prunele îi dau o culoare mai intensă și o aromă aparte.

„Perele umplute cu dovleac oferă compotului o culoare aurie și un gust delicat, iar cele umplute cu prune capătă o nuanță rubinie și o aromă mai bogată. Ambele variante sunt binevenite în zilele de post, aducând pe masa iernii mireasma și dulceața toamnei”, a transmis părintele.

Cum se prepară compotul de pere împănate cu dovleac sau prune

Pentru un borcan de trei litri este nevoie de pere tari, 200-300 de grame de dovleac plăcintar sau câteva prune tari, 250-300 de grame de zahăr și aproximativ 2,5 litri de apă. Opțional, se poate adăuga un baton mic de scorțișoară sau o felie de lămâie.

Mai întâi, perele se spală, se curăță de coajă și li se îndepărtează cotoarele cu ajutorul unui cuțit special. Dovleacul se taie în baghete potrivite, care sunt introduse în interiorul fructelor. Pentru varianta cu prune, acestea se taie în bucăți și se folosesc pentru umplerea perelor.

Fructele astfel pregătite se așază cu grijă în borcane sterilizate. Separat, se prepară siropul din apă și zahăr, care se fierbe câteva minute, până când zahărul se topește complet.

Compot cu pere și dovleac, o combinație neașteptată pentru cămara de iarnă Foto: Efrem Băndărică/FB

Siropul fierbinte se toarnă peste pere, lăsând aproximativ doi centimetri liberi până la gura borcanului. Recipientele se închid ermetic și se sterilizează la bain-marie timp de 30-40 de minute din momentul în care apa începe să fiarbă.

„Borcanele se lasă să se răcească lent, acoperite cu o pătură, până a doua zi. Din roade simple și binecuvântate se nasc cele mai frumoase bucurii ale cămării”, a mai transmis părintele bucătar.

Efrem Băndărică este călugăr la Mănăstirea Dervent, din Dobrogea, și este cunoscut în mediul online pentru rețetele culinare pe care le prezintă pe pagina sa de Facebook. Acesta împărtășește preparate tradiționale și combinații mai puțin obișnuite, folosind ingrediente simple și metode de gătit accesibile.