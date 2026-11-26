Loteria Română a organizat joi, 26 noiembrie, noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Tragerile au avut loc după ce, la extragerile din 22 noiembrie, au fost acordate peste 25.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.

Loteria Română a anunțat numerele câștigătoare Foto: Loteria Română

Mizele au fost considerabile la extragerile de joi. La Loto 6/49, reportul la categoria I a depășit 2,38 milioane de lei, echivalentul a peste 445.400 de euro. La Noroc, reportul cumulat a fost de peste 1,38 milioane de lei, iar la Joker premiul pus în joc la categoria I a trecut de 2,63 milioane de lei. Totodată, la Noroc Plus, reportul la categoria I a depășit 159.400 de lei.

Numerele câștigătoare extrase joi sunt:

Loto Loto: 6/49, 6, 34, 36, 8, 39, 38

Loto 5/40: 39, 1, 27, 10, 32, 7

Joker 44: 31, 1, 19, 42/3

Noroc: 7 0 5 4 5 4 7

Noroc Plus: 9 5 2 8 5 5

Super Noroc: 3 2 0 7 1 9

La extragerea Joker din 22 noiembrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 230.489,49 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Târgu Jiu.

Tot la extragerile de duminică, la jocul Noroc, categoria a III-a, au fost acordate două premii a câte 59.755,80 lei fiecare. Biletele câștigătoare au fost jucate în Codlea, județul Brașov, respectiv în municipiul Constanța.