Ucraina a folosit pentru prima dată în condiții de luptă o armă laser pentru a distruge o dronă rusească, potrivit unui oficial de rang înalt de la Kiev.

Sistemul „Blysk” a fost dezvoltat de compania ucraineană de apărare Carmine Sky Foto: X@FAB87F

Sistemul laser a doborât o dronă de tip Geran, în apropierea unui obiectiv de infrastructură critică din Ucraina. Informația a fost făcută publică miercuri de Serhii Beskrestnov, consilier în cadrul administrației președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, printr-o postare pe rețelele sociale.

Dronele Geran reprezintă versiunea produsă de Rusia a aparatelor de zbor fără pilot Shahed, proiectate inițial în Iran. Moscova a utilizat pe scară largă aceste drone în atacurile asupra Ucrainei, după declanșarea invaziei la scară largă, în februarie 2022.

Armata ucraineană nu este singura care investește în această tehnologie. Mai multe state dezvoltă sisteme laser capabile să intercepteze dronele de mici dimensiuni, o alternativă potențial mai ieftină la rachetele antiaeriene, care sunt costisitoare și disponibile în cantități limitate.

Kievul a avertizat în repetate rânduri că rezervele sale de rachete pentru apărarea antiaeriană sunt sub presiune, pe fondul bombardamentelor rusești intense asupra infrastructurii energetice și al întârzierilor în livrările de rachete Patriot fabricate în Statele Unite.

Atacurile rusești au continuat și în noaptea de miercuri spre joi. Două persoane au fost ucise în orașul Harkov, din nord-estul Ucrainei, în urma unor lovituri lansate cu drone Shahed, a anunțat primarul local. Alte șapte persoane au fost rănite în capitala Kiev, în urma unor atacuri cu rachete balistice care au continuat până în primele ore ale dimineții de joi, potrivit autorităților locale.

Cum funcționează arma laser ucraineană

Sistemul, denumit „Blysk”, a fost dezvoltat de compania ucraineană de apărare Carmine Sky, specializată în sisteme fără pilot și tehnologii de combatere a dronelor.

Potrivit lui Beskrestnov, arma a reușit să distrugă inclusiv o dronă Shahed echipată cu motor cu reacție.

Forțele armate ucrainene au început să utilizeze sistemul Blysk la începutul lunii noiembrie, a relatat serviciul ucrainean al BBC. Un reprezentant al companiei Carmine Sky, identificat de publicație doar prin prenumele Oleksandr, a declarat că arma poate neutraliza ținte aflate la o distanță de până la un kilometru.

Rusia și-a intensificat în ultimele luni utilizarea dronelor Shahed echipate cu motoare cu reacție. Aceste versiuni modernizate se deplasează cu viteze mai mari decât modelele anterioare, reducând timpul de care dispun forțele ucrainene pentru detectarea și interceptarea lor.

Beskrestnov a precizat că mai multe companii ucrainene testează sisteme laser destinate apărării antiaeriene. El a descris însă această tehnologie drept una „foarte complexă și costisitoare din punct de vedere financiar”.

Sistemele laser ucrainene funcționează prin concentrarea fasciculului asupra unui punct fix al dronei. Energia acumulată provoacă supraîncălzirea componentelor interne ale aparatului, ceea ce duce la distrugerea acestuia în timpul zborului.

Deși costul unei trageri este aproape neglijabil după instalarea sistemului, investiția inițială în echipamente este foarte ridicată. În plus, eficiența armelor laser scade semnificativ în condiții meteorologice nefavorabile.

Armele cu energie dirijată, o nouă direcție în apărarea antiaeriană

Laserele și sistemele care utilizează unde radio de înaltă frecvență fac parte din categoria armelor cu energie dirijată, tehnologii care câștigă teren în strategiile militare moderne.

Acestea sunt dezvoltate în paralel cu dronele interceptoare, proiectate să lovească aparatele de zbor inamice direct în aer.

Israelul a utilizat sisteme laser de mare putere pentru a distruge drone în condiții de luptă, în special în operațiunile împotriva Hezbollah, organizație politică și militantă cu sediul în Liban.

De asemenea, armata americană a confirmat că a folosit sisteme laser pentru interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu.

În Regatul Unit, testele sistemului laser „DragonFire” au avansat, iar mai multe personalități ucrainene au cerut armatei britanice să testeze tehnologia și în Ucraina.

Dezvoltarea acestor sisteme ar putea schimba modul în care sunt contracarate atacurile cu drone, oferind o alternativă la utilizarea rachetelor antiaeriene costisitoare.