Sursă: Poliția Română

Primarul din Baia Mare, Ioan-Doru Dăncuș, ar fi fost sechestrat, drogat cu forța și filmat în ipostaze degradante, pentru a fi ulterior șantajat, într-un plan pus la cale de trei persoane. DIICOT anunță că suspecții au fost arestați preventiv, după ce victima ar fi fost constrânsă să intervină în favoarea lor.

Primarul din Baia Mare, Ioan-Doru Dăncuș Foto: Facebook / Dancus Ioan Doru

Trei persoane, doi bărbați de 32 și 34 de ani, membri ai aceleiași familii, și o femeie de 34 de ani, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol. Una dintre persoanele cercetate ar fi fost implicată și în trafic de droguri de mare risc, potrivit unui comunicat al DIICOT.

Anchetatorii susțin că, în cursul anului 2026, cei trei ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul de a constrânge persoane cu putere decizională și influență să le îndeplinească anumite cerințe.

Cei doi bărbați, care dețin mai multe societăți comerciale, ar fi considerat că amenzile primite de firmele lor și suspendarea temporară a activității, dispuse de angajați ai primăriei, ar fi fost generate de acțiunile unei persoane vătămate, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în contextul apartenenței politice.

Victima, atrasă într-un apartament din București și imobilizată

În septembrie 2026, bărbatul de 32 de ani i-ar fi cerut femeii cercetate să abordeze victima, care avea un rol important în administrația publică locală din municipiul Baia Mare și în cadrul unui partid politic, și să o atragă în locuința sa din București.

Astfel, în noaptea de 28 spre 29 septembrie, victima ar fi ajuns la adresa respectivă, unde cei doi bărbați, purtând cagule, ar fi imobilizat-o sub amenințarea unui cuțit și a unui aparat cu electroșocuri. Pentru a o împiedica să ceară ajutor, aceștia i-ar fi introdus în gură un obiect de tip căluș.

Totodată, pentru a o umili, i-ar fi secționat parțial hainele și ar fi încercat să o agreseze sexual. Acțiunile lor ar fi fost întrerupte în momentul în care au auzit zgomote la ușa apartamentului.

În același context, două dintre persoanele cercetate ar fi forțat victima să prizeze cocaină, drog pe care femeia l-ar fi achiziționat special în acest scop.

Victima, filmată pentru a fi șantajată

Potrivit anchetatorilor, persoanele cercetate ar fi înregistrat întreaga scenă, inclusiv momentele în care victima s-ar fi aflat în ipostaze degradante și ar fi consumat droguri de mare risc. Filmarea ar fi urmat să fie folosită pentru șantajarea acesteia.

Prin aceste acțiuni, suspecții ar fi constrâns victima să faciliteze înscrierea bărbatului de 34 de ani într-un partid politic și să îi solicite unui jurnalist să elimine mai multe înregistrări de pe conturile sale de socializare, în care acesta ar fi discreditat familia celor doi bărbați și afacerile lor.

Victima ar fi acceptat cererile și le-ar fi îndeplinit în perioada următoare, mai arată DIICOT.

Călușul și aparatul cu electroșocuri, găsite la percheziții

La 24 noiembrie, polițiștii au efectuat șapte percheziții domiciliare, două în București și cinci în Baia Mare. În urma acestora au fost descoperite și ridicate călușul folosit pentru aducerea la tăcere a victimei, un aparat cu electroșocuri, o cheie de cătușe și alte mijloace de probă.

Foto: Poliția Română

La 25 noiembrie, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor trei persoane cercetate. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.

Cine sunt cele trei persoane reținute în dosarul sechestrării primarului din Baia Mare

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, cele trei persoane cercetate în acest dosar sunt Raul-Iosif Kis, Răzvan-George Kis și Anca-Alexandra Vigh. Cei doi bărbați sunt membri ai aceleiași familii, iar femeia ar fi fost cea care a atras victima în apartamentul din București, conform probelor prezentate de anchetatori.

Presa locală a relatat recent că că frații Raul și Răzvan Kiș ar fi fost ridicați de polițiștii Direcției de Investigații Criminale, alături de o femeie care s-ar fi prezentat drept agent de informații al Serviciului de Informații Externe (SIE). Potrivit publicației, femeia ar fi folosit o legitimație falsă și s-ar fi recomandat drept „Doamna Romanov”, inclusiv în București, pentru a obține avantaje pentru grupare.

Aceeași publicație susține că femeia a fost găsită la sediul unei firme din cartierul Firiza, din Baia Mare, unde ar fi încercat să plece cu telefoanele mobile ale celorlalte persoane prezente. Când au intervenit polițiștii, aceasta s-ar fi prezentat drept clientă a firmei, iar ulterior ar fi pretins că este agent SIE.

Presa locală mai scrie că frații Kiș ar fi încercat în trecut să evite verificările autorităților prezentându-se sub alte identități sau beneficiind de ajutorul unor persoane care s-ar fi dat drept oameni ai legii.