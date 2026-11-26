O femeie din Marea Britanie le cere rudelor câte 25 de lire sterline pentru a lua parte la masa de Crăciun și estimează că va rămâne cu un profit de 90 de lire. Pentru a se asigura că toți invitații își achită contribuția, și-a cumpărat inclusiv un cititor de carduri.

O femeie din Marea Britanie le cere rudelor câte 25 de lire sterline pentru masa de Crăciun. Foto: Facebook

Whitney Ainscough, în vârstă de 33 de ani, din Rotherham (Marea Britanie), a decis să majoreze tariful pentru masa festivă din acest an. Dacă în 2025 le-a cerut adulților câte 20 de lire, iar copiilor câte 10 lire, acum contribuția a crescut cu cinci lire pentru fiecare categorie, relatează publicația britanică The Mirror.

Femeia estimează că va strânge în total 130 de lire de la cele nouă persoane care vor participa la cină, în timp ce cumpărăturile pentru preparate ar urma să o coste aproximativ 40 de lire. Astfel, ar putea rămâne cu 90 de lire după organizarea mesei.

Whitney a început să le ceară bani rudelor după ce a renunțat la locul de muncă de consilier în farmacie și a ajuns să primească ajutor social. Spune că, în acea perioadă, nu își mai permitea să gătească pentru întreaga familie atât de des.

Doi pui în loc de curcan și legume cumpărate la reducere

Pentru meniul de Crăciun din acest an, femeia a ales să folosească doi pui în locul tradiționalului curcan, susținând că invitații nu vor observa diferența. Garniturile vor include morcovi și varză de Bruxelles, pe care intenționează să le cumpere atunci când vor fi reduse la preț.

Femeia spune că rudele nu contestă suma cerută și consideră că aceasta este justificată, având în vedere munca depusă pentru pregătirea mesei.

„Cu siguranță fac bani în ziua de Crăciun; nu o să vă mint. Este un bacșiș frumos de Crăciun pentru mine, pentru că fac tot gătitul și pregătirile”, a declarat Whitney.

Ea a povestit că a cumpărat un cititor de carduri după ce sora sa spunea frecvent că nu are numerar la ea.

„Dacă mergi la restaurant, te costă 50 de lire de persoană, iar gătitul este foarte stresant, în timp ce toți ceilalți stau și se relaxează, așa că de ce să nu cer bani?”, a explicat femeia.

Este al treilea an în care cere bani pentru masa de Crăciun

Whitney gătește frecvent și prânzul de duminică pentru familie. Potrivit acesteia, meniurile includ carne de pui sau vită, cartofi, cârnați înveliți în bacon, budincă Yorkshire și legume. Membrii mai tineri ai familiei contribuie la treburile gospodărești și spală vasele după masă.

Este al treilea an în care femeia percepe o contribuție pentru cina de Crăciun, după ce a organizat mese similare în 2023 și 2025.

„Este doar felul în care toată lumea contribuie – eu gătesc și toată lumea preferă mâncarea mea. Toată lumea vede asta ca pe o situație avantajoasă pentru toți”, a mai spus femeia.

Whitney nu le cere bani propriilor copii, în vârstă de 14, nouă și trei ani, însă aceștia au de îndeplinit diferite sarcini în casă.

Povestea sa a provocat reacții împărțite pe rețelele de socializare. Unii internauți au criticat ideea de a taxa membrii familiei pentru masa de sărbători, în timp ce alții au considerat că este firesc ca invitații să contribuie la costuri și la efortul organizării.