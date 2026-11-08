Trei morminte, profanate într-un cimitir din Constanța. Ce au găsit rudele decedaților

Polițiștii din Constanța investighează un caz de profanare de morminte, după ce persoane necunoscute au pătruns în trei cripte din cimitirul din Palazu Mare. În două dintre situații, acestea au deteriorat și capacele sicrielor. Potrivit anchetatorilor, din interiorul mormintelor nu au fost sustrase bunuri.

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Incidentul a fost semnalat în data de 7 noiembrie, când trei persoane au sesizat Poliția municipiului Constanța – Secția 2 cu privire la cele întâmplate în cimitirul din Palazu Mare, notează Radio Constanța.

„La data de 7 noiembrie, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa - Secţia 2 au fost sesizaţi, de către 3 persoane, cu privire la faptul că, în incinta cimitirului din Palazu Mare, persoane necunoscute ar fi pătruns în interiorul a trei morminte, îndepărtând capacul criptei. De asemenea, în două dintre aceste cazuri, cei în cauză ar fi provocat distrugeri capacului sicriului”, au transmis, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

Anchetă pentru profanare de cadavre sau morminte

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că, în niciuna dintre cele trei situații, nu au fost furate obiecte sau alte bunuri din cripte ori din sicrie.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de profanare de cadavre sau morminte.

Cercetările continuă pentru stabilirea identității persoanelor implicate și identificarea celor responsabile de comiterea faptelor.