 Ping-pong cu cimitirul în care în continuare se descoperă saci cu oseminte. Decizia instanței: fostul administrator va reveni | adevarul.ro
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Ping-pong cu cimitirul în care în continuare se descoperă saci cu oseminte. Decizia instanței: fostul administrator va reveni

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Cimitirul Strehareți, revenit în administrarea Primăriei Slatina cu doar trei săptămâni în urmă, ar putea fi administrat din nou de firma privată, care are, de joi, 24 septembrie, o decizie judecătorească favorabilă.

mai_multe_persoane_in_cimitir_s_masina_politie_foto_mario_de_mezzo
Anchetatorii au descoperit și joi, 24 septembrie 2026, saci cu oseminte Foto: Arhiva/Mario De Mezzo

Tribunalul Dolj a decis, joi, 24 septembrie 2026, să admită apelul formulat de Ecumenic Funerare față de decizia de evacuare a firmei din birourile și spațiile administrative ale Cimitirului Strehareți. Evacuarea s-a produs la începutul lunii septembrie 2026, în baza unei hotărâri a Judecătoriei Craiova, Primăria Slatina apelând la un executor judecătoresc pentru punerea sentinței în practică.

În cursul săptămâni trecute, în cimitir, cu ocazia săpăturilor pentru pregătirea unui loc de veci, s-au descoperit mai mulți saci cu oseminte umane, îngropate într-o criptă falsă. A fost anunțată Poliția, care a ridicat de la fața locului mai mulți saci cu oseminte. Săpăturile au continuat, fiind descoperiți și alți saci. Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a organizat ulterior o conferință de presă în cimitir, acuzând că, deși s-au indicat și alte locuri în care există suspiciuni că ar fi îngropați saci cu oseminte, nu se sapă. 

Polițiștii au revenit miercuri și joi în cimitir, fiind găsiți, potrivit reprezentanților IPJ Olt, alți saci în care, pe lângă oseminte, ar fi și diverse resturi de materiale textile și lemn.

După care a venit sentința, care schimbă din nou lucrurile.

Meciul se mută la Tribunalul Dolj

Tribunalul Dolj a dat joi, 24 septembrie 2026, hotărârea cu numărul 1.201/2026. Iată soluția pe scurt: „Admite apelul. Anulează în tot sentinţa civilă atacată. Admite excepţia necompetenţei materiale procesuale a Judecătoriei Craiova invocată prin întâmpinare. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în primă instanţă în favoarea Tribunalului Dolj - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal. Definitivă. Pronunţată azi, 24.09.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

În urma deciziei se naște întrebarea: cine mai administrează în prezent cimitirul?

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, spune că cel puțin în următoarele zile cetățenii se vor adresa tot Primăriei Slatina.

Încă o perioadă, o să vedem cât, primăria rămâne administrator. Ei trebuie să parcurgă aceeași procedură pe care am parcurs-o noi, în care să ceară prin executor. Noi vom contesta. Da, e un joc, un război al instanțelor. Dar scenariul cel mai rău este că în aproximativ o lună de zile se întorc în administrarea cimitirului. Scenariul pozitiv este că rămânem în administrare, chiar dacă cu titlu de provizorat, încă o vreme de aici încolo, timp în care noi sperăm să se reglementeze sau să se dea soluții în alte procese, deși e complicat”, a declarat primarul, pentru „Adevărul”.

Primăria Slatina are la această dată mai multe procese cu firma privată care a primit în concesiune Cimitirul Strehareți. Pe de o parte firma Ecumenic Funerar a contestat hotărârea de consiliu local prin care concesiunea a fost anulată. Mai există de asemenea procesul privind evacuarea spațiilor administrative, dar și alte litigii înregistrate de-a lungul timpului pe rolul instanțelor între cele două entități.

Așteptăm să vedem ce se întâmplă în dosarul penal.”, a mai spus primarul De Mezzo. Acesta a menționat că cetățenii care au locuri de veci în cimitir se vor adresa, deocamdată, tot municipalității.

Tot la primărie trebuie să vină azi. Și azi și mâine tot la primărie. (...) Pentru partea de înmormântări există operatori autorizați, care pot face aceste înmormântări, pentru partea de documente, de hârtii, ei vin la primărie”, a mai spus Mario De Mezzo.

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