Percheziții de amploare, marţi, la Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani, într-o anchetă privind furtul unor medicamente și plata unor angajați pentru zile în care nu ar fi muncit. Poliţiştii au căutat dovezi inclusiv într-o ambulanță parcată în curtea unităţii medicale.

Mascaţii au descins la Spitalul de Urgenţă din Botoşani. Foto: captură video/Intermedia

Marți, 3 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Botoșani au făcut șase percheziții la Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani, în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”, într-un dosar care vizează posibile furturi de medicamente cu regim special, abuz în serviciu, fals intelectual și divulgare de informații nedestinate publicității, potrivit presei locale.

„În acest moment sunt în desfășurare șase mandate de percheziție la o unitate medicală din municipiul Botoșani. Acestea vizează infracțiunile de abuz în serviciu, delapidare, fals intelectual și divulgarea unor informații din categoria celor nedestinate publicității”, a declarat Delia Nenișcu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

Angajaţi suspectaţi că au furat medicamente cu regim special

Una dintre suspiciunile importante este că angajați ai spitalului ar fi furat medicamente cu regim special, astfel că polițiștii verifică ce cantități au dispărut, cine avea acces la ele și cum au fost înregistrate ieșirile din stoc.

Anchetatorii bănuiesc și că unele medicamente ar fi fost scoase intenționat din circuit, pentru a justifica achiziționarea altora de la anumite firme „prietene”. Cu alte cuvinte, lipsa acestora ar fi putut fi folosită pentru a crea aparența că spitalul avea nevoie de noi aprovizionări.

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În timpul acțiunii, polițiștii au verificat inclusiv o ambulanță parcată în curtea spitalului. Aceștia au comparat medicamentele găsite în vehicul cu cele trecute în registrele de achiziții, pentru a vedea dacă stocul real corespunde evidențelor.

Salarii pentru zile în care angajații nu ar fi muncit

Ancheta vizează și plata unor drepturi salariale pentru zilele de repaus săptămânal. Potrivit suspiciunilor, unor angajați li s-ar fi trecut în documente zile de lucru pentru care au primit bani, deși nu s-ar fi prezentat la serviciu și nu ar fi desfășurat nicio activitate.

Polițiștii verifică pontajele și actele care au stat la baza acestor plăți, precum și persoanele care le-au întocmit sau aprobat.

„Personal medical ar fi întocmit documentația pentru acordarea drepturilor salariale unor persoane care nu ar fi desfășurat în mod efectiv activitatea profesională pentru zilele de repaos săptămânal. Totodată sunt suspiciuni cu privire la faptul că ar fi fost scoase din circuit medicamente în scopul facilitării unor achiziții noi de la firmele agreate”, potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Botoşani.

În dosar este cercetată și divulgarea unor informații care nu erau destinate publicității, iar anchetatorii trebuie să stabilească dacă informații confidențiale au fost transmise unor persoane care nu aveau dreptul să le primească.

Ce spune managerul Spitalului de Urgenţă

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente de la Serviciul de Achiziții și de la compartimentul Financiar-Contabil. Managerul spitalului, Corneliu Prepeliță, a declarat că instituția a pus la dispoziția polițiștilor toate actele solicitate.

„Am dat tot concursul pentru a pune la dispoziția organelor de urmărire și cercetare penală a tuturor documentelor pe care aceștia doresc să le studieze și să le ridice”, a declarat managerul Spitalului Județean Botoșani, Corneliu Prepeliță.

Percheziţiile sunt încă în desfăşurare.

Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani.