Groparii din Ungaria s-au întrecut într-un concurs de săpat morminte. Cu ce s-a ales echipa câştigătoare

Cei mai puternici gropari din Ungaria şi-au pus lopeţile la lucru şi şi-au testat priceperea săpând morminte într-un cimitir.

Competiție de săpat morminte în Ungaria Foto: X/AP

Un concurs de săpat morminte într-un cimitir maghiar ar putea părea prima replică dintr-un sketch de comedie. S-a dovedit însă a fi cu totul altceva, când 38 de concurenţi au pus mâna sâmbătă pe târnăcoape şi lopeţi.

Asociaţia Maghiară a Administratorilor şi Operatorilor de Cimitire organizează acest concurs pentru a pune în valoare meseria de săpător de morminte şi abilităţile necesare, precum şi pentru a sparge tabuurile legate de moarte, scrie News.

Pământul uscat şi crăpat de soare din cimitirul public din Nyergesújfalu, din nordul Ungariei, s-a dovedit a fi un adversar pe măsură pentru cele 19 echipe formate din câte doi membri.

Aceştia au transpirat din plin în timp ce se întreceau pentru titlul de cel mai rapid mormânt săpat, dar şi cel mai elegant.

„Viteza este cel mai important lucru aici, nu frumuseţea”, a spus Róbert Nagy, câştigătorul alături de coechipierul său, László Kiss.

„Când trebuie să sapi un mormânt pentru o înmormântare, trebuie să fii foarte atent la dimensiunile exacte şi să te asiguri că este frumos sculptat”, a adăugat el.

Timpul cu care echipa câștigătoare și-a depășit concurenții a fost de 1 oră şi 21 de minute, săpând, conform specificaţiilor concursului, morminte cu adâncimea de 1,6 metri, lungimea de 2 metri şi lăţimea de 0,8 metri.

Cei doi câștigători au împărţit un premiu în bani de 200.000 de forinţi maghiari (aproximativ 640 de dolari).