Carlos Alcaraz este la un pas de un nou trofeu, după ce a câștigat Turneul Campionilor. Spaniolul va juca finala Cupei Davis împotriva Italiei, în Bologna, unde gazdele încearcă să își păstreze titlul.

Carlos Alcaraz Foto: Getty Images

Alcaraz a revenit în naționala Spaniei după doi ani și a avut un rol important în calificarea echipei în ultimul act. El a trecut fără emoții de Arthur Fery, cu 6-2, 6-1, după ce Rafael Jodar obținuse primul punct pentru iberici, în urma victoriei cu Cameron Norrie, scor 6-2, 7-5.

„Pentru mine va fi prima finală de Cupa Davis!”

La finalul meciului, liderul tenisului mondial nu și-a ascuns bucuria și emoțiile. Pentru Alcaraz, câștigarea Cupei Davis ar reprezenta o performanță specială, iar acum are șansa de a lupta pentru trofeu în premieră.

„Este ceva incredibil. Sunt foarte fericit și mândru că am adus acest punct Spaniei, că am contribuit la calificarea în finală. Este a doua finală consecutivă pentru Spania, dar pentru mine va fi prima finală de Cupa Davis. Voi face tot ce este necesar pentru a câștiga. Este ceva ce urmăresc de foarte mult timp. Voi face acest ultim efort pentru Spania, pentru colegii mei și pentru toți cei care ne urmăresc de acasă, precum și pentru cei care au venit aici, în arenă, să ne susțină. Va fi o zi foarte importantă pentru noi și sunt foarte fericit că fac parte din această experiență!”, a declarat Alcaraz, citat de olympics.com.

Alcaraz nu se teme de atmosfera creată de fanii italieni

Spania va avea parte de o atmosferă dificilă în finala programată duminică, de la ora 16:00, ora României, însă Alcaraz nu pare intimidat de susținerea puternică a italienilor. Tenismenul spaniol consideră că presiunea din tribune poate deveni un avantaj și o sursă suplimentară de motivație.

„Am putut vedea atmosfera de la meciurile Italiei, este o nebunie. De fiecare dată când am întâlnit un jucător italian aici, în Italia, atmosfera a fost incredibilă. Am văzut și mulți spanioli în apropierea arenei. Aștept cu nerăbdare această confruntare. Mă voi bucura din plin atât de momentele petrecute pe teren, cât și de cele de pe bancă, urmărindu-mi colegii. Vom vedea ce se va întâmpla, dar va fi o zi spectaculoasă!”, a mai spus fostul lider mondial, după meci.