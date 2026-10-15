Mario De Mezzo, primarul municipiului Slatina, susține că polițiștii care investighează cazul gropilor comune descoperite în cimitirul Strehareț i-ar fi cerut să arunce un capac metalic de sicriu pe care îl consideră o probă importantă în anchetă.

Mario De Mezzo a anunțat că nu va renunța la capacul de sicriu Foto: captură Facebook Mario De Mezzo

Edilul a prezentat imagini cu obiectul despre care afirmă că a fost găsit deasupra unor oseminte depozitate într-una dintre gropile comune. Potrivit acestuia, pe capac era atașat un element de identificare care indica faptul că persoana decedată murise în anul 2022.

„Sicriul acesta de fier a fost descoperit deasupra celor 13 saci în care erau oseminte umane. Ce au făcut organele de cercetare penală: au zis să-l aruncăm la gunoi”” a declarat Mario De Mezzo într-un mesaj video distribuit pe Facebook.

Edilul a adăugat:

„Lipit pe capacam găsit o bucată de plastic pe care era un nume. Ei bine, acea persoană a decedat în 2022. De ce este important acest capac? Pentru că ticălosul care a administrat cimitirul va încerca să spună că oasele acelea sunt de multă vreme acolo, dar o persoană decedată în 2022, în Germania, care folosește sicrie de metal când trimite în țară o persoană decedată acolo, și o persoană despre care știm că a decedat în 2022, al cărei nume s-a găsit pe acea folie de plastic, este dovada clară că acești saci sunt puși acolo recent. De unde știm asta? Am făcut noi cercetări, nu Poliția, nu Parchetul”.

Primarul acuză lipsa de interes a organelor de anchetă și susține că obiectul nu a fost ridicat ca probă, deși ar putea contribui la stabilirea circumstanțelor în care osemintele au ajuns în gropile comune.

„Păi Poliția ce face? Poliția mi-a spus să aruncăm la gunoi acest sicriu. Măi, dragi organe de cercetare penală, nu pun presiune pe voi, cum spun slugile voastre din presă Nu! Vă rog doar să vă faceți treaba, pentru că aici vorbim despre sufletele oamenilor, vorbim despre un întreg oraș care a fost călcat în picioare de niște ticăloși. Un fost pușcăriaș care a îngropat în ziduri false oasele celor iubiți din Slatina. Faceți-vă treaba”, a afirmat edilul.

„Am făcut eu treaba organelor de cercetare și in cateva ore am aflat cine este persoana si când a decedat„

În textul care însoțește mesajul video a explicat cât de importantă ar putea fi probele găsite la fața locului.

„Pe unul dintre sacii de plastic găsiți ieri în zidul fals plin cu oase scria un nume. Am făcut eu treaba organelor de cercetare și în câteva ore am aflat cine este persoana și când a decedat, în octombrie 2022. IPJ și Parchetul au, astăzi, o probă extrem de importantă, care ne edifică în ce perioadă a fost ridicat zidul groazei. Asta ca să nu ne mai lamentăm că expertizele durează și sunt scumpe și nu știm cine să le facă”, a scris Mario De Mezzo.

Mario De Mezzo a anunțat că nu va renunța la capacul de sicriu și îl va păstra până când anchetatorii vor decide dacă acesta poate fi utilizat în investigație.

Dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte,

Amintim că primarul municipiului Slatina anunțat marți, 13 octombrie 2026, o nouă descoperire șocantă în capela Cimitirului Strehareți și a sunat imediat la 112 pentru a solicita intervenția polițiștilor.

„Pe o lungime de aproximativ 4 metri și înălțime de 1,5 metri, plin cu saci. Sacii erau acoperiți cu un sicriu de metal, care era de asemenea plin cu material de pânză și mănuși chirurgicale. Acum urmează să scoată fiecare sac de acolo, să facă fotografii, să inventarieze ce este în fiecare sac. Însă, este clară direcția în care merge, în primul sac găsindu-se craniu uman, oase umane și hainele și pantofi unor oameni pe care cu siguranță cineva i-a dezgropat și i-a pus în acei saci de plastic și i-a pus în spatele acelui zid”, le-a declarat atunci primarul De Mezzo jurnaliștilor.

În urma sesizării, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale.

Reprezentanții IPJ Olt au transmis că „este un dosar penal în lucru, iar mai multe informații nu pot fi făcute publice la acest moment”.