Spitalul privat din Constanța unde o femeie a murit după naştere susţine că are secţie ATI complet funcţională şi autorizaţie valabilă

Spitalul privat din Constanţa unde o femeie de 29 de ani a murit în urma unor complicaţii survenite după naştere susţine că dispune de o secţie ATI complet echipată şi funcţională, iar autorizaţia sanitară de funcţionare a fost reînnoită în luna martie 2025.

„Armonia Hospital este autorizat şi complet echipat, inclusiv cu secţie ATI. Unitatea este dotată cu o secţie de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI), complet echipată şi perfect funcţională. Armonia Hospital funcţionează în baza unei autorizaţii sanitare de funcţionare, reînnoită în luna martie 2025. Fără această secţie ATI, spitalul nu ar fi putut desfăşura activitatea. Existenţa şi funcţionarea acestei secţii reprezintă o condiţie obligatorie pentru orice unitate medicală care efectuează intervenţii chirurgicale”, au transmis reprezentanţii unităţii medicale.

Explicaţii privind transferul pacientei

Reprezentanţii spitalului au explicat şi de ce pacienta a fost transferată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. „După intervenţia chirurgicală efectuată în regim de urgenţă (histerectomie subtotală), echipa medicală a considerat necesar transferul pacientei la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unitate cu resurse multidisciplinare extinse, unde există intervenţie coordonată a mai multor specialităţi medicale în acelaşi timp”, au precizat aceştia.

Anchete în desfăşurare

Conducerea spitalului a declarat că sprijină integral verificările autorităţilor şi colaborează activ pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz. „Ne exprimăm compasiunea sinceră faţă de familia pacientei şi asigurăm opinia publică de faptul că echipa medicală a acţionat cu profesionalism şi responsabilitate, în toate etapele intervenţiei”, au adăugat reprezentanţii Armonia Hospital.

Femeia de 29 de ani a născut la clinica privată, dar la scurt timp după naştere starea ei s-a agravat. A fost transferată la Spitalul Judeţean Constanţa, însă medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal, iar ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că vor fi efectuate controale pentru a stabili circumstanţele exacte ale tragediei.