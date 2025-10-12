Noi detalii în cazul gravidei care a murit după naștere la Constanța. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale

Au apărut noi detalii în cazul gravidei care a decedat la scurt timp după ce a născut la un spital privat din Constanța. Femeia, originară din Giurgiu, a făcut fertilizare in vitro și a ales nașterea naturală la această clinică după ce mai multe spitale din București i-au refuzat cererea, invocând riscurile medicale asociate istoricului său de trombofilie, notează Digi24.

Soțul pacientei ar fi cerut expres ca medicii să protejeze uterul femeii, dorindu-și șase copii, iar refuzul să se efectueze anumite intervenții medicale care ar fi putut să-i salveze viața ar putea avea și motivații religioase. Travaliul și nașterea naturală s-au desfășurat inițial fără incidente, însă pacienta a început să piardă sânge în cantitate mare după naștere. Echipa medicală a decis că este necesară o histerectomie de urgență pentru a-i salva viața, intervenție care a fost refuzată de pacientă și soțul ei, asumându-și riscurile.

Spitalul a precizat că dispune de o secție ATI cu trei paturi și de o unitate de transfuzie sanguină, precum și de un parteneriat cu Spitalul Județean Constanța pentru transferul cazurilor critice. Autoritățile sanitare și Colegiul Medicilor au declanșat anchete pentru a verifica documentele medicale și modul în care s-au luat deciziile în timpul intervenției.

Copilul născut se află într-o stare bună, iar anchetele continuă pentru a clarifica motivele refuzului unor intervenții salvatoare și eventualele influențe religioase în luarea deciziilor medicale.