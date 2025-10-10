Dosar penal după ce o poliţistă a murit la câteva ore după ce a născut. Clinica privată nu avea secție ATI

Mădălina, o tânără poliţistă de 29 de ani, a murit la scurt timp după ce şi-a adus pe lume primul copil, un băieţel perfect sănătos. Obținuse sarcina prin fertilizare in vitro, după mulți ani de încercări, a povestit soțul femeii.

Tânăra a ales să nască la o maternitate privată din Constanţa, convinsă de recenziile din mediul online şi de poveştile promovate de influenceri.

„Sincer să fiu, mai mult soția urmărind diferiți influenceri români, în special femei care nășteau pe aici și promovau... S-a orientat, a văzut că este un spital ok, am zis să mergem și noi cum simțeam o contracție de prea multe griji veneam să vedem despre ce este vorba ca totul să fie în regulă. Am fost zilnic la spital, la fiecare contracție, la fiecare vizită medicală să fie totul sub control, cum simțeam o contracție de prea multe griji veneam să vedem despre ce este vorba ca totul să fie în regulă”, a povestit soţul tinerei, potrivit știrileprotv.

Femeia, din Giurgiu, aştepta primul copil, obţinut prin fertilizare in vitro, după ani întregi de încercări. Marţi, s-a prezentat prima dată la maternitatea privată din Constanţa, având dureri şi contracţii. Ar fi refuzat internarea, dar câteva ore mai târziu s-a întors la camera de gardă, fiind deja în travaliu avansat. A născut un băieţel sănătos, însă la scurt timp starea ei s-a deteriorat brusc.

Caz de hemoragie severă post-partum

Într-un comunicat transmis de conducerea maternităţii private se precizează că „travaliul și nașterea au decurs normal, sub monitorizarea atentă a echipei medicale. În postpartumul imediat pacienta pierde sânge în cantitate apreciabilă. Starea pacientei continuă să se deterioreze.”

Din cauza hemoragiei puternice, medicii au decis să intervină chirurgical şi să îndepărteze uterul. Situaţia s-a agravat însă, iar clinica nu are secţie de terapie intensivă. În cele din urmă, echipa medicală a hotărât să o transfere pe femeie la Spitalul Judeţean din Constanţa.

Clinica subliniază că situația descrisă reprezintă un caz de atonie uterină cu hemoragie severă post-partum, una dintre cele mai grave complicații obstetricale.

„Sindromul hemoragic post-partum reprezintă principala cauză de mortalitate maternă la nivel mondial, putând fi responsabil de până la 27% dintre decesele materne, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății”, au mai transmis reprezentanții unității medicale.

Crina Kibedi, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a declarat: „A fost adusă la unitatea primiri urgențe de la un spital privat în stare critică extrem de instabilă, comatoasă echipa medicală a intervenit cu toate resursele disponibile pentru asigurarea suportului vital.”

Soţul femeii este devastat şi cere explicaţii. „Mi se pare absurd ca în 2025 să moară o femeie la naștere, ceva ce se întâmpla în anii 40 mi se pare ceva de neconceput la un spital privat, la un spital de top”, a spus acesta.

Bărbatul acuză medicii de malpraxis, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Maternitatea privată unde a născut Mădălina nu are personal specializat şi nici secţie ATI.

„Din datele pe care le am în acest moment da se practică treaba aceasta, iar Ministerul Sănătății chiar intenționează să ia măsuri în acest sens”, a declarat Nicolae Manea, președinte sindicat Sanitas Constanța.

Spitalul Judeţean din Constanţa a sesizat poliţia, iar o echipă de medici legişti urmează să efectueze autopsia.