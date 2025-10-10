search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Dosar penal după ce o poliţistă a murit la câteva ore după ce a născut. Clinica privată nu avea secție ATI

0
0
Publicat:

Mădălina, o tânără poliţistă de 29 de ani, a murit la scurt timp după ce şi-a adus pe lume primul copil, un băieţel perfect sănătos. Obținuse sarcina prin fertilizare in vitro, după mulți ani de încercări, a povestit soțul femeii. 

Mădălina a murit după ce a născut un băiețel FOTO: FB
Mădălina a murit după ce a născut un băiețel FOTO: FB

Tânăra a ales să nască la o maternitate privată din Constanţa, convinsă de recenziile din mediul online şi de poveştile promovate de influenceri.

„Sincer să fiu, mai mult soția urmărind diferiți influenceri români, în special femei care nășteau pe aici și promovau... S-a orientat, a văzut că este un spital ok, am zis să mergem și noi cum simțeam o contracție de prea multe griji veneam să vedem despre ce este vorba ca totul să fie în regulă. Am fost zilnic la spital, la fiecare contracție, la fiecare vizită medicală să fie totul sub control, cum simțeam o contracție de prea multe griji veneam să vedem despre ce este vorba ca totul să fie în regulă”, a povestit soţul tinerei, potrivit știrileprotv.

Femeia, din Giurgiu, aştepta primul copil, obţinut prin fertilizare in vitro, după ani întregi de încercări. Marţi, s-a prezentat prima dată la maternitatea privată din Constanţa, având dureri şi contracţii. Ar fi refuzat internarea, dar câteva ore mai târziu s-a întors la camera de gardă, fiind deja în travaliu avansat. A născut un băieţel sănătos, însă la scurt timp starea ei s-a deteriorat brusc.

Caz de hemoragie severă post-partum

Într-un comunicat transmis de conducerea maternităţii private se precizează că „travaliul și nașterea au decurs normal, sub monitorizarea atentă a echipei medicale. În postpartumul imediat pacienta pierde sânge în cantitate apreciabilă. Starea pacientei continuă să se deterioreze.

Din cauza hemoragiei puternice, medicii au decis să intervină chirurgical şi să îndepărteze uterul. Situaţia s-a agravat însă, iar clinica nu are secţie de terapie intensivă. În cele din urmă, echipa medicală a hotărât să o transfere pe femeie la Spitalul Judeţean din Constanţa.

Clinica subliniază că situația descrisă reprezintă un caz de atonie uterină cu hemoragie severă post-partum, una dintre cele mai grave complicații obstetricale.

Sindromul hemoragic post-partum reprezintă principala cauză de mortalitate maternă la nivel mondial, putând fi responsabil de până la 27% dintre decesele materne, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății”, au mai transmis reprezentanții unității medicale.

Crina Kibedi, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a declarat: „A fost adusă la unitatea primiri urgențe de la un spital privat în stare critică extrem de instabilă, comatoasă echipa medicală a intervenit cu toate resursele disponibile pentru asigurarea suportului vital.”

Soţul femeii este devastat şi cere explicaţii. „Mi se pare absurd ca în 2025 să moară o femeie la naștere, ceva ce se întâmpla în anii 40 mi se pare ceva de neconceput la un spital privat, la un spital de top”, a spus acesta. 

Bărbatul acuză medicii de malpraxis, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Maternitatea privată unde a născut Mădălina nu are personal specializat şi nici secţie ATI. 

„Din datele pe care le am în acest moment da se practică treaba aceasta, iar Ministerul Sănătății chiar intenționează să ia măsuri în acest sens”, a declarat Nicolae Manea, președinte sindicat Sanitas Constanța.

Spitalul Judeţean din Constanţa a sesizat poliţia, iar o echipă de medici legişti urmează să efectueze autopsia.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
digi24.ro
image
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Cutremur de magnitudinea 7,4 lovește Mindanao, Filipine. A fost emis avertisment de tsunami
mediafax.ro
image
El e jucătorul cu care FCSB va da lovitura pe piața transferurilor! Gigi Becali a făcut anunțul în direct: „O să fie mare. Are alură de fotbalist”
fanatik.ro
image
Șeful Armatei a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc
libertatea.ro
image
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
digi24.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
Kira Hagi nu s-a abținut: imaginile serii pe Arena Națională
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
observatornews.ro
image
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
De ce apar două simboluri Wi-Fi pe ecranul telefonului: explicația 'Dual Wi-Fi'
playtech.ro
image
Nadia Comăneci, film autobiografic la 50 de ani de la Montreal: „Cel mai scump documentar românesc din istorie”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Un influencer a murit într-un accident grav. Tânărul de 20 de ani și-a găsit sfârșitul chiar lângă cimitir
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Se schimbă radical vremea în toată țara! Anunțul meteorologilor
mediaflux.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul Mihai Mitoșeru n-o scapă din ochi: „Mă răsfață, e sufletul meu”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a cucerit din nou cu latura sa jucăușă: ”Cu cât e mai dezordonat, cu atât e mai distractiv”

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani