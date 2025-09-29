search
Luni, 29 Septembrie 2025
Video Incendiu de proporții la un hotel din Bărcănești, Prahova. Pompierii intervin cu forțe sporite

Publicat:
Ultima actualizare:

Pompierii militari din Prahova intervin, luni dimineață, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din comuna Bărcănești, satul Tătărani.

Intervenția este în desfășurare. FOTO: Observatorul Prahovean

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, două autoscări și un echipaj SMURD.

Focul se manifestă la o clădire cu parter și etaj, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, incendiul a fost localizat, iar riscul de propagare a fost eliminat.

În paralel, echipajele verifică dacă în interior se află persoane surprinse de incendiu.

Potrivit presei locale Observatorul Prahovean, focul a cuprins acoperișul hotelului Daly. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum.

Intervenția este în desfășurare.

Ploieşti

