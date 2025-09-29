Video Incendiu de proporții la un hotel din Bărcănești, Prahova. Pompierii intervin cu forțe sporite

Pompierii militari din Prahova intervin, luni dimineață, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din comuna Bărcănești, satul Tătărani.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, două autoscări și un echipaj SMURD.

Focul se manifestă la o clădire cu parter și etaj, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, incendiul a fost localizat, iar riscul de propagare a fost eliminat.

În paralel, echipajele verifică dacă în interior se află persoane surprinse de incendiu.

Potrivit presei locale Observatorul Prahovean, focul a cuprins acoperișul hotelului Daly. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum.

Intervenția este în desfășurare.