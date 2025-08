Ministrul Sănătății, fără milă pentru neregulile de la Centrulul de Arși. A trimis din nou corpul de control la Floreasca. „Cu siguranţă, voi lua măsuri directe!”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni că a trimis un nou Corp de Control la Spitalul de Urgență Floreasca, vizând verificări administrative legate de Centrul de Mari Arși. Verificarea va analiza dacă actuala conducere a întreprins măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor.

„Astăzi am dispus un nou Corp de Control din partea Direcţiei de Sănătate Publică din Bucureşti care va verifica administrativ încă o dată situaţia autorizării pentru acel centru de arşi, deci, toate demersurile care au fost făcute de actuala conducere în ultimul an pentru remedierea situaţiilor Centrului de arşi. Dacă ele au fost făcute sau duse la îndeplinire vom vedea în urma raportului, iar dacă nu au fost realizate de către managerul unităţii sanitare, cu siguranţă, voi lua măsuri directe. Nu vreau să mă antepronunţ până când Direcţia de Sănătate Publică nu va duce la îndeplinire ceea ce am dispus astăzi”, a declarat pentru Digi24 ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, transmite Agerpres.

Ministerul Sănătăţii analizează legislaţia în vigoare privind funcţionarea centrelor de arşi

„Vom veni cu modificări astfel încât anumite situaţii să nu se mai repete, pe de o parte, şi, pe de altă parte, în momentul în care voi avea primele rezultate ale acestei echipe, cu siguranţă, le voi comunica”, a spus ministrul.

Alexandru Rogobete a precizat că Inspecția Sanitară de Stat a desfășurat numeroase controale în spitale în ultima perioadă, atât la solicitarea sa directă, cât și ca urmare a sesizărilor venite din partea pacienților sau a unităților medicale.

„Inspecţia Sanitară de Stat a realizat în ultima perioadă multe controale, unele dispuse direct de mine, altele ca urmare a sesizărilor pacienţilor sau ale unităţilor sanitare”, a declarat acesta.

Șeful Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, demis după scandalul infecției cu Candida auris