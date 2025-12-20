Director ANPC: „Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice! Cum ajung la raft?”

Paul Anghel, director general în cadrul Direcției Generale Control și Supraveghere Piață din Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), atrage atenția asupra practicilor incorecte, susținând că lămâile și portocalele subdimensionate, considerate furaj animalier în țările civilizate, sunt vândute în România drept produse de „calitatea I”.

Lămâile cu diametrul sub 45 de milimetri și portocalele sub 60 de milimetri nu respectă standardele europene pentru consumul uman și ar trebui să aibă alte destinații, precum furajarea animalelor, procesarea industrială sau compostarea, potrivit directorului general în cadrul Direcției Generale Control și Supraveghere Piață din ANPC.

„Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar şi al achizitorilor din marketuri!! Lǎmâile (sub 45 mm diametru) şi portocalele(sub 60 mm diametru), considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consum uman în orice ţară civilizata după normele europene”, a transmis Paul Anghel într-o postare pe Facebook.

Acesta mai precizează că, în ciuda acestor reguli, în multe hipermarketuri și supermarketuri din România aceste produse ajung la raft și sunt prezentate consumatorilor ca fiind de cea mai bună calitate. „Cum ajung la raft? E un drum lung, dar interesant!”, a mai comentat acesta.

Anghel subliniază că destinația legală a citricelor neconforme este strict reglementată și include doar utilizarea ca furaj direct, în special pentru bovine și porcine, procesarea sub formă de suc, piure sau alcool, ori compostarea, în cazul în care nu sunt potrivite pentru consumul uman.