România, menționată în Dosarul Epstein. Noi documente ale Justiției SUA indică plăți de peste 30.000 de euro către o femeie din Iași

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat vineri mii de documente din Dosarul Epstein, iar printre acestea se regăsesc și referiri directe la România. Actele fac parte dintr-o amplă serie de documente declasificate privind anchetele care l-au vizat pe finanțatorul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și trafic de minori.

Potrivit unuia dintre documente, un raport intern al grupului de conformitate AML (Anti-Money Laundering) al băncii JPMorgan arăta că aproape două treimi dintre femeile traficate pentru prostituție la nivel mondial proveneau din Europa de Est. Printre țările menționate ca principale surse se află Albania, Moldova, România, Bulgaria, Rusia, Belarus și Ucraina.

Documentele mai arată că JPMorgan deținea informații conform cărora Epstein a efectuat, între 2003 și 2008, plăți în valoare de peste 1,2 milioane de dolari către fete și femei, multe dintre ele având nume de familie din Europa de Est.

Banca ar fi continuat să gestioneze astfel de tranzacții timp de mai mulți ani, inclusiv după ce Epstein nu a mai fost client, suma totală ajungând la aproape 3 milioane de dolari. Începând cu 2008, unele plăți au fost direcționate către locații considerate cu risc ridicat, precum Belarus, Lituania și Rusia, relatează G4Media.

În documentele publicate apare și o româncă, într-un dosar care vizează Fundația C.O.U.Q, Inc., o organizație non-profit scutită de impozite, condusă de Epstein. Declarația fiscală din 2012 a fundației îl menționează pe Jeffrey Epstein ca președinte, alături de Richard Kahn (trezorier) și Darren K. Indyke (vicepreședinte).

Conform documentelor analizate de anchetatori, fundația a efectuat plăți către femei în valoare totală de peste 30.000 de dolari, inclusiv 137 de transferuri către persoane care primiseră bani și din alte conturi ale lui Epstein. Unul dintre documente indică un transfer de peste 30.000 de euro către un cont deschis la Banca Transilvania, în Iași, aparținând unei femei al cărei nume a fost anonimizat de justiția americană.

Justificarea oficială a acestor retrageri ar fi fost cheltuieli de combustibil pentru călătorii în străinătate, însă documentele arată că nu existau chitanțe sau alte dovezi care să susțină aceste explicații.

Anchetatorii subliniază că tiparul retragerilor masive de numerar este extrem de suspect, mai ales în contextul antecedentelor penale ale lui Epstein.

Publicarea documentelor are loc în baza unei legi adoptate recent de Congresul SUA și semnate de președintele Donald Trump. Dosarele par să fie legate de cele trei mari anchete care l-au vizat pe Epstein, în 2005, 2008 și 2019, și au inclusiv fotografii și transcrieri de mesaje. Cu toate acestea, administrația Trump a fost criticată de parlamentari democrați și de unii republicani pentru că nu a publicat integral documentele până la termenul-limită stabilit de lege.

Liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a declarat că „aceasta nu este o abordare transparentă”, în timp ce procurorul general adjunct Todd Blanche a precizat că peste 1.200 de victime identificate trebuie protejate, motiv pentru care sute de mii de pagini sunt încă analizate și parțial cenzurate. Alte documente urmează să fie publicate în următoarele săptămâni.

La o primă analiză, documentele nu aduc dezvăluiri majore, însă readuc în atenție nume mari precum Bill Clinton, care apare în mai multe fotografii alături de Ghislaine Maxwell, fosta parteneră a lui Epstein, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru complicitate la trafic sexual cu minori. Reprezentanții fostului președinte american susțin că acesta nu avea cunoștință de crimele lui Epstein la momentul respectiv.

Jeffrey Epstein s-a sinucis în 2019 într-o închisoare din New York, în timp ce se afla în arest preventiv. Epstein, care avea 66 de ani, aștepta procesul pentru acuzații federale de trafic sexual în momentul morții sale.