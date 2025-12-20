Avertisment al oamenilor de știință: un analgezic popular ar putea face mai mult rău decât bine

Un medicament analgezic prescris pe scară largă pentru durerea cronică ar putea avea beneficii limitate și riscuri serioase pentru sănătate, avertizează cercetătorii. Potrivit unui amplu studiu de sinteză, tramadolul, un opioid puternic, ar putea crește riscul de efecte adverse grave, inclusiv boli de inimă, iar pericolele asociate utilizării sale ar putea depăși beneficiile.

Un medicament utilizat pe scară largă pentru tratarea durerii ar putea fi mai periculos decât se credea până acum. Potrivit unei analize ample a studiilor existente, tramadolul, un analgezic puternic din clasa opioidelor, prescris frecvent în cazul durerii cronice, oferă doar o ameliorare modestă a durerii, iar riscurile asociate utilizării sale sunt, cel mai probabil, mai mari decât beneficiile. Concluziile provin dintr-o analiză combinată a cercetărilor disponibile, publicată online în revista BMJ Evidence-Based Medicine și citată de SciTechDaily.

Cercetătorii avertizează că tratamentul cu tramadol este asociat cu o probabilitate mai mare de efecte adverse serioase, inclusiv afecțiuni cardiovasculare. Pe baza acestor rezultate, ei recomandă reducerea utilizării acestui medicament.

Un opioid perceput ca „mai sigur”

Tramadolul este un opioid cu acțiune dublă, utilizat pentru gestionarea durerii moderate până la severe, atât acute, cât și cronice. Din acest motiv, apare în mai multe ghiduri clinice ca opțiune de tratament pentru durere, explică autorii studiului.

În ultimii ani, prescrierea tramadolului a crescut semnificativ, mai ales în Statele Unite, unde a devenit unul dintre cele mai utilizate opioide. Această creștere ar putea reflecta percepția larg răspândită că tramadolul ar avea mai puține efecte secundare și un potențial mai redus de dependență comparativ cu alte analgezice cu acțiune scurtă.

Deși medicamentul a fost analizat și în alte revizuiri sistematice, cercetătorii subliniază că, până acum, nu a existat o evaluare completă care să ia în calcul atât eficiența, cât și siguranța sa pentru o gamă largă de afecțiuni de durere cronică.

Ce arată analiza studiilor

Pentru a acoperi acest gol de informații, echipa de cercetare a analizat bazele de date medicale în căutarea studiilor clinice randomizate publicate până în februarie 2025, care au comparat tramadolul cu placebo în rândul pacienților cu durere cronică, inclusiv durere asociată cancerului.

În total, au fost incluse 19 studii clinice, cu 6.506 participanți. Cinci studii au analizat durerea neuropată, nouă s-au concentrat pe osteoartrită, patru au vizat durerile lombare cronice, iar unul a analizat .

Vârsta medie a participanților a fost de 58 de ani, cu valori cuprinse între 47 și 69 de ani. Majoritatea studiilor au utilizat tramadol sub formă de comprimate; un singur studiu a inclus o cremă topică. Durata tratamentului a variat între două și 16 săptămâni, iar perioada de monitorizare între trei și 15 săptămâni.

Analiza combinată a rezultatelor a arătat că, deși tramadolul reduce durerea, efectul este mic și sub pragul considerat relevant din punct de vedere clinic.

Risc dublu de efecte adverse grave

Opt dintre studiile analizate au raportat apariția efectelor adverse grave în perioade de monitorizare cuprinse între șapte și 16 săptămâni. Analiza statistică indică o dublare a riscului de astfel de efecte în cazul pacienților tratați cu tramadol, comparativ cu placebo.

Creșterea riscului a fost determinată în principal de un număr mai mare de „evenimente cardiace”, precum dureri în piept, boală coronariană și insuficiență cardiacă congestivă.

Utilizarea tramadolului a fost asociată și cu un risc crescut de apariție a anumitor tipuri de cancer, însă perioada de urmărire a fost scurtă, ceea ce face ca acest rezultat să fie „discutabil”, potrivit cercetătorilor.

De asemenea, analiza tuturor studiilor a arătat o creștere a riscului de efecte adverse mai ușoare, precum greață, amețeli, constipație și somnolență.

Autorii recunosc că rezultatele sunt expuse unui risc ridicat de erori metodologice, însă subliniază că acest lucru face mai probabil ca beneficiile tramadolului să fie supraestimate, iar efectele nocive să fie subestimate.

Contextul mai larg al crizei opioidelor

Cercetătorii plasează aceste concluzii într-un context global alarmant. „Aproximativ 60 de milioane de persoane din întreaga lume se confruntă cu efectele de dependență ale opioidelor. În 2019, consumul de droguri a fost responsabil pentru aproximativ 600.000 de decese, aproape 80% dintre acestea fiind asociate cu opioidele, iar aproximativ 25% fiind cauzate de supradoze de opioide”, arată autorii.

Ei adaugă: „În Statele Unite, numărul deceselor cauzate de supradoze de opioide a crescut de la 49.860 în 2019 la 81.806 în 2022. Având în vedere aceste tendințe și rezultatele prezentului studiu, utilizarea tramadolului și a altor opioide ar trebui redusă pe cât posibil”.

Concluzia cercetătorilor este clară: „Tramadolul poate avea un efect ușor în reducerea durerii cronice (certitudine scăzută a dovezilor), dar este probabil să crească riscul atât de evenimente adverse grave (certitudine moderată a dovezilor), cât și de efecte adverse non-grave (certitudine foarte scăzută a dovezilor). Efectele nocive potențiale asociate utilizării tramadolului pentru managementul durerii depășesc, cel mai probabil, beneficiile sale limitate”.

Studiul citat este intitulat „Tramadol versus placebo în durerea cronică: o revizuire sistematică cu meta-analiză și analiză secvențială a studiilor” și a fost publicat la 7 octombrie 2025 în BMJ Evidence-Based Medicine.