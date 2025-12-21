Cât ne costă un parlamentar, chiar și după tăierile promise

Indemnizațiile parlamentarilor ar urma să fie ușor diminuate, însă reducerea este nesemnificativă în comparație cu sumele totale încasate lunar. La acestea se adaugă o serie de beneficii, precum decontarea unor cheltuieli și diurne pentru deplasări.

În prezent, fiecare parlamentar beneficiază de o sumă forfetară de aproximativ 35.500 de lei pe lună, adică aproape 7.000 de euro. Coaliția a decis ca această sumă să fie redusă cu 10%. Asta înseamnă că suma primită de parlamentari pentru cabinetele lor va scădea cu 3.550 de lei. Astfel, aleșii vor rămâne cu aproape 32.000 de lei.

Această sumă este folosită pentru cabinetele parlamentarilor, fiind destinate plății salariilor, a chiriilor sau a utilităților. Parlamentarii nu sunt nevoiți să justifice cheltuirea acestor bani în totalitate. Adică pentru jumătate din această sumă nu trebuie să prezinte chitanțe sau alte dovezi care să ateste că banii au fost cheltuiți în scop profesional.

Practic, după actualele tăieri, nivelul sumelor forfetare primite de parlamentari rămâne peste anul 2023, când această sumă se ridica la 28.000 de lei. La acel moment, aleșii au decis să majoreze sumele forfetare cu aproximativ 7.000 de lei, motivând necesitatea majorării salariilor personalului din cabinete.

Sumele cumulate cu indemnizația de bază ajung la un cost total pentru fiecare parlamentar de peste 9.000 de euro pe lună.

Cât câștigă un parlamentar

Pe lângă bugetul destinat cabinetelor, parlamentarii câștigă lunar un salariu de bază brut în valoare de 18.720 de lei brut, rămânând cu 11.000 de lei în mână, adică peste 2.000 de euro.

Salariul crește în cazul funcțiilor de conducere. Parlamentarii pot ocupa poziții de chestori, secretari, lideri de grup, președinți și vicepreședinți de comisii. În cazul președintelui Camerei Deputaților, salariul și ajunge la peste 23.000 de lei brut.

Parlamentarii se bucură însă și de alte beneficii, precum decontări în cazul mai multor cheltuieli. De exemplu, dacă nu dețin o locuință în Capitală sau în județul Ilfov, pot deconta lunar 4.600 de lei pentru cazare. Pentru transport primesc 1.400 de lei pe lună. De asemenea, deputaţii şi senatorii prezenţi la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în Bucureşti sau în judetul Ilfov, primesc o diurnă de deplasare, pe zi, de 2% din indemnizaţia lunară brută prevăzută pentru deputat sau senator, adică aproape 400 de lei.