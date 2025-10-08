search
O femeie a murit în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată. Polițiștii anchetează cazul

0
0
Publicat:

O femeie în vârstă de 29 de ani, din Giurgiu, a murit miercuri în urma unor complicații apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanța. Potrivit polițiștilor, după naștere starea ei s-a agravat, iar pacienta a fost transferată de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde medicii nu au reușit să o salveze.

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

„Este vorba despre o femeie de 29 de ani, din Giurgiu, care ar fi ajuns de urgenţă la spital, în cursul nopţii trecute, ca urmare a unor complicaţii apărute la o clinică privată, în urma unei naşteri. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Constanţa

