Probă prelevată de pe mâna unei asistente medicale de la Spitalul pentru copii "Sf Maria", pozitivă la bacteria Serratia marcescens

Directorul interimar al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Iaşi, dr Liviu Stafie, a confirmat, marţi, 7 octombrie, în cadrul unei conferinţe de presă, că există o a doua probă, prelevată pe mâna unei asistente medicale de la Spitalul pentru copii „Sf Maria", care s-a pozitivat la bacteria Serratia marcescens.

De la terapia intensivă din corpul A al Spitalului pentru copii „Sf Maria" din Iaşi au fost prelevate sute de probe din instalaţiile de aer, suprafeţe, reţele de scurgere, mâinile personalului, după depistarea focarului cu bacteria Serratia marcescens, însă până acum doar două dintre acestea s-au pozitivat, a spus Liviu Stafie, potrivit Agerpres.

„Avem două pozitivări. Una în scurgerea unei chiuvete şi alta în proba de pe mâna unei asistente", a declarat presei dr Liviu Stafie.

Directorul interimar al DSP Iaşi a prezentat și modul în care instituţia pe care o conduce a acţionat în cazul focarului de infecţii nosocomiale de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria", precizând că raportul final al Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii va fi transmis direct Parchetului, ancheta fiind în desfăşurare.

Liviu Stafie a subliniat că, potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1101/2016, Spitalul pentru copii „Sf Maria" este responsabil de gestionarea focarelor interne, DSP intervenind doar la cererea unităţii medicale.

„Chiuveta a fost montată în grupul sanitar”

Conform declaraţiilor sale, lipsa chiuvetelor din saloanele terapiei intensive din corpul A al Spitalului „Sf. Maria” contravine Ordinului nr. 1500 privind dotarea spaţiilor ATI.

„Legal, Ordinul 1500 spune clar că trebuie chiuvete în fiecare spaţiu. Nu ştiu ce înseamnă asta, poate şi în vestiar. (...) Acolo, ţinând în cont de limitarea de spaţiu, chiuveta a fost montată în grupul sanitar. Trebuia spus, ca plan de conformare, adăugarea de noi chiuvete. Spaţiul nu a permis”, a declarat directorul DSP Iaşi.

Conform sursei citate, la Spitalul „Sf Maria" au fost impuse o serie de măsuri care vizează, printre altele, revizuirea planului de autocontrol şi a fişelor epidemiologice, monitorizarea permanentă a florei microbiene, raportarea imediată a oricărui focar, inclusiv în weekend.

Amintim că noul manager interimar al Spitalului pentru Copii din Iași a demisionat după doar o săptămână de la numire