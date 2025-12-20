Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă

Angajații din instituțiile publice vor începe anul 2026 fără punte între zilele libere de Revelion și Bobotează. Astfel, ziua de 5 ianuarie va fi lucrătoare.

Angajații din sectorul public se vor întoarce la serviciu pe 5 ianuarie, urmând ca apoi să beneficieze din nou de zilele libere legale.

Tradiția punților bugetare presupunea transformarea unei zile lucrătoare situate între două libere în zi liberă, recuperabilă ulterior.

Surse guvernamentale au precizat pentru Cotidianul că la început de 2026 nu va exista nicio punte bugetară, deoarece premierul Ilie Bolojan se opune.

Anul 2026 va aduce 16 zile libere legale pentru români, cu una mai puțin decât în 2025, după ce pe 1 iunie se suprapun Ziua Copilului și Rusaliile.

Zile libere legale în 2026: