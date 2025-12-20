Întâmplarea absurdă trăită de Hari Bucur Marcu într-un sediu DIGI din Sibiu: „Nu avem nevoie de clienți recalcitranți”

Expertul în securitate Hari Bucur Marcu a fost protagonistul unei întâmplări absurde, pe care a povestit-o pe pagina sa de socializare. Acesta a relatat cum a ajuns să fie alungat din sediul unei companii de telefonie și internet din Sibiu, după ce a încercat să ajute un vârstnic.

El a publicat relatarea sub forma unei reclamații adresate către DIGI, în care susține că un angajat al companiei i-a transmis să își caute un alt furnizor de servicii.

„Dragă DIGI România, astăzi, sâmbătă, 20 decembrie 2025, am avut o discuție cu un angajat de-al dumneavoastră, la unul dintre punctele de contact cu publicul DIGI din Sibiu, discuție care s-a încheiat cu replica definitivă a domnului angajat: «Noi, la Digi, nu avem nevoie de clienți recalcitranți, ca dumneavoastră! Așa că nu aveți decât să mergeți la o altă firmă!»”, a relatat acesta, pe pagina sa de Facebook.

Hari Bucur Marcu a relatat că a ajuns la sediul societății dorind să schimbe o cartelă SIM veche cu una compatibilă pentru un client nedeplasabil, în vârstă de 85 de ani, însă angajatul acesteia a refuzat pe motiv de „procedură”.

„În ce a constat atitudinea mea «recalcitrantă»? Simplu. I-am cerut domnului operator să îmi găsească o soluție la situația în care un client DIGI și-a cumpărat un telefon nou, în care nu a putut să introducă cartela SIM, cu numărul de telefon pe care voia să îl folosească în continuare, deoarece cartela s-a dovedit a fi un model mai vechi. Problema la care îi ceream o soluție domnului DIGI era că clientul este în vârstă (85 de ani), cu deficiențe de vedere și imobilizat în casă din cauza unei fracturi de coloană și, ca urmare, ajunsesem eu, tot un client DIGI, să fac serviciul de a merge până la un punct DIGI, unde să schimb cartela SIM incompatibilă cu noul model de telefon cu una compatibilă. Domnul de la «noi, la DIGI» mi-a spus-o scurt că nici vorbă să îmi schimbe cartela, deoarece «procedura» pe care o are el de efectuat impune prezența titularului contractului în punctul de lucru, la efectuarea schimbului de cartelă veche cu cea nouă”, a afirmat acesta.

Expertul în securitate a adăugat că i-a cerut angajatului să îi arate textul din SOP (Standing Operating Procedures – proceduri de operare curente/în vigoare) unde ar fi prevăzută această condiție.

„Mi-a răspuns să îl caut singur, în îndrumarul către clienți”, afirmă Hari Bucur Marcu.

Apoi i-a cerut să îi facă legătura cu cineva din eșalonul superior, la care acesta i-a răspuns că „toți șefii sunt în weekend și nu pot fi deranjați!”. La un moment dat, situația a devenit absurdă, potrivit relatării acestuia.

„Mi-a spus că ar exista posibilitatea să îl reprezint pe clientul nedeplasabil, printr-o procură.

Ce fel de procură? am întrebat eu.

«Una ca asta», mi-a răspuns el și mi-a arătat o foaie de hârtie, cu antetul DIGI și cu titlul «procură», punând degetul pe locul unde clientul nedeplasabil ar trebui să își pună semnătura.

Perfect, m-am bucurat eu. Dați-mi un exemplar, mă duc să îl semneze și îl aduc înapoi.

Nu se poate!, zice tânărul domn DIGI. Trebuie să vină titularul contractului și să semneze procura în fața noastră!”, a relatat Hari Bucur Marcu.

Trimis la altă companie de telefonie

Acesta a precizat că și-a dat seama că situația devenise absurdă, „demnă” de o piesă de teatru de Eugen Ionesco, însă angajatul societății l-a asigurat că este reală.

„Am vrut desigur să mă conving că nu sunt într-o piesă de teatru absurd (mai tare decât orice ar fi putut scrie Eugen Ionesco): deci, îmi ziceți că, deoarece o persoană nu se poate deplasa, are varianta de a da o procură altei persoane care se poate deplasa, doar că procura nu ar fi valabilă decât dacă este semnată de mandatar la fața locului, adică după ce s-a deplasat la punctul DIGI?!?

«Da, asta e procedura!», m-a încredințat senin și cu un zâmbet superior pe față angajatul DIGI.

«Vă bateți joc de mine?», am întrebat eu, pentru a fi sigur că asta făcea.

«Dacă nu vă convine, nu aveți decât să mergeți la altă firmă! Noi, la DIGI, nu avem nevoie de clienți recalcitranți, ca dumneavoastră!»”, a relatat Hari Bucur Marcu.

Supărat pe compania de telefonie

În finalul reclamației sale, expertul a solicitat companiei să îi trimită documentele procedurale reale (SOP-urile) pe care angajatul le invoca din memorie.

„Iar dacă chiar așa scrie acolo, că un client nedeplasabil poate fi reprezentat de o altă persoană, împuternicită de acel client printr-o procură a cărei valabilitate este obținută doar prin deplasarea nedeplasabilului la locul de lucru DIGI, voi recunoaște că sunteți tari, domnilor! Prea tari pentru mine, ca să mai rămân clientul dumneavoastră. Ce contează pentru o așa mare și deșteaptă firmă cei 3.000 de lei pe an, cât cheltuiesc eu, ca să vă fiu client!”, a afirmat acesta.

Hari Bucur Marcu a reamintit că tot ce voia să obțină de la punctul DIGI din Sibiu era o cartelă SIM compatibilă cu telefoanele moderne, la schimb cu cartela SIM deja în posesia sa.

„Nu voiam nici vreo informație despre client, despre contract, despre conținutul serviciilor DIGI acordate acelui client, despre convorbirile telefonice ori despre mesajele scrise, despre traficul de date sau despre orice altceva. Tot ce trebuia să facă bietul operator era să deschidă un dulap sau un sertar, din care să aleagă o cartelă SIM de model nou, pe care să mi-o dea la schimb cu cartela pe care o aveam în mână eu. Vi se pare prea complicat, sau era domnul acela chiar mai subinteligent decât unul care nu știe să treacă singur strada?”, a încheiat acesta.

Reprezentanții companiei nu au comentat incidentul.