Topul celor mai bizare știri din 2025. Zelenski și vila lui Hitler, vedete ale propagandei ruse

Bijuterii furate de la Luvru au fost găsite printre bunurile unui oligarh ucrainean sau Zelenski a cumpărat vila lui Hitler – sunt două dintre cele mai absurde știri false promovate în 2025 de propaganda rusă. Portalul european Eu vs Disinfo analizează efectele acestor „știri”.

Rusia este cel mai mare distribuitor de dezinformare din lume, iar acțiunile de Interferență și Manipulare Străină a Informațiilor (FIMI) reprezintă unul dintre principalele sale instrumente pentru erodarea încrederii și semănarea îndoielii în democrațiile liberale. Aceste operațiuni pe termen lung sunt modul Kremlinului de a modela opinii, de a crea confuzie și, în general, de a provoca haos. Din 2022, obiectivul principal al Moscovei a fost să conteste valorile occidentale și să justifice imperialismul Rusiei și invazia sa pe scară largă a Ucrainei, se arată într-o analiză a portalului EUvsDisinfo.

EUvsDisinfo, parte a East StratCom Task Force din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, a fost fondată în 2015 pentru a urmări, analiza și demonta dezinformarea pro-Kremlin. Analizăm modul în care se răspândesc poveștile false, pe cine vizează și ce urmăresc să obțină.

FIMI-ul rusesc este profund interconectat cu strategia sa militară; războiul informațional a devenit la fel de crucial ca forța sa militară. În timp ce bombele cad asupra orașelor ucrainene, dezinformarea acționează pentru a destabiliza societăți, a eroda sprijinul pentru Ucraina și a estompa granița dintre adevăr și manipulare. Aceste campanii nu doar creează confuzie, ci urmăresc să slăbească voința democrațiilor occidentale de a sprijini Ucraina și de a susține dreptul internațional. Împreună, atacul militar și cel informațional al Rusiei urmăresc să frângă hotărârea adversarilor săi.

Top 5 știri absurde

Narațiunile rusești îmbracă multe forme și sunt adaptate unor audiențe diverse. Una dintre cele mai comune strategii este răspândirea teoriilor conspirației care dau vina pe Occident sau pe Ucraina pentru cele mai absurde lucruri imaginabile.

Mai jos Eu vs Disinfo analizează cinci dintre aceste absurdități și demontează afirmațiile din spatele lor:

1. Bijuterii furate de la Luvru au fost găsite printre bunurile unui oligarh ucrainean

În această poveste, o anchetă de corupție din Ucraina se transformă brusc într-o continuare a unui jaf de artă parizian: se presupune că bijuterii furate din colecția istorică a Muzeului Luvru au fost descoperite printre bunurile unui om de afaceri ucrainean – o răsturnare de situație menită să pară dramatică și incriminatoare. Însă nicio autoritate franceză sau ucraineană nu a confirmat vreo legătură cu muzeul, iar nicio instituție media credibilă nu a relatat o astfel de descoperire. În schimb, povestea adaugă un strat fictiv unei investigații reale pentru a sugera că Ucraina ar fi o țară extrem de coruptă.

2. Soția lui Zelenski a cumpărat una dintre cele mai scumpe mașini sport din lume

Această poveste susține că Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, ar fi cumpărat un Bugatti în valoare de 4,5 milioane de euro în timpul unei vizite oficiale. Povestea a fost însoțită chiar de o factură falsificată și de un videoclip cu un „angajat al dealerului”, apărut la momentul oportun – care s-a dovedit a fi generat de inteligență artificială. Bugatti a confirmat că nu a avut loc nicio astfel de vânzare, iar nicio parte a narațiunii nu este susținută de dovezi. Ca în multe cazuri similare, scopul nu este mașina, ci insinuarea: că liderii ucraineni duc o viață luxoasă în timp ce cer sprijinul lumii.

3. Cetățenii UE vor mânca viermi din cauza sancțiunilor anti-rusești

În acest basm al Kremlinului, sancțiunile UE ar fi transformat Europa într-un pustiu unde singurul lucru rămas de mâncat este… viermii. În realitate, supermarketurile sunt pline, oamenii cumpără în continuare pâine și paste, iar gustările pe bază de insecte sunt doar un trend alimentar excentric care exista cu mult înainte de sancțiuni. În mod previzibil, această poveste falsă încearcă să prezinte sancțiunile împotriva Rusiei ca fiind dezastruoase și să stârnească panică și furie față de politicile UE.

4. Regatul Unit și SUA au organizat alegeri secrete pentru președintele Ucrainei în Alpi

Potrivit acestei afirmații, oficiali britanici și americani ar fi călătorit în secret într-o stațiune alpină pentru a alege președintele Ucrainei. Singurul lucru care lipsește este o fotografie cu toți votând în spa-ul hotelului, purtând halate. Ca de obicei, nu există nicio dovadă. Povestea reeditează ideea că ucrainenii nu își aleg cu adevărat liderii, ci că aceștia sunt impuși de puteri străine. În realitate, președinții Ucrainei sunt aleși de cetățenii ucraineni în alegeri deschise, monitorizate internațional – un coșmar pentru Moscova. Această afirmație reia o temă veche a Kremlinului: că Ucraina nu este cu adevărat independentă, iar politica sa este controlată de Occident.

5. Zelenski a cumpărat vila lui Hitler

Această narațiune ne readuce în Alpi, cu afirmația că președintele Zelenski ar fi cumpărat fostul refugiu al lui Hitler. Povestea nu se bazează pe dovezi – pentru că nu există – ci pe valoarea de șoc a asocierii conducerii democratice a Ucrainei cu extremismul istoric. În realitate, vila aparține unei fundații publice germane și nu este de vânzare. Narațiunea este o altă încercare de a aplica eticheta favorită a Kremlinului – „nazist” – oricui se opune agresiunii Rusiei.

De ce contează aceste povești bizare

„Pot părea prea ciudate pentru a fi crezute, dar au un scop. Poveștile extravagante creează zgomot, epuizează oamenii și fac mai dificilă distingerea adevărului de ficțiune. Iar în timp ce râdem de extreme, falsuri mai subtile și mai convingătoare trec neobservate. Așa funcționează campaniile FIMI: distrag atenția prin absurd, influențează prin subtilitate”, arată specialiștii de la EuvsDisinfo.



