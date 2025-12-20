search
Dezvăluiri șocante din dosarele Epstein: mărturia unei victime despre întâlnirea cu Trump la 14 ani și fotografiile compromițătoare cu prințul Andrew

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un nou set de documente din dosarul Jeffrey Epstein, publicat vineri de Departamentul Justiţiei al SUA, readuce în atenţia publică nume sonore din politică, afaceri şi monarhie. Printre acestea se află fostul preşedinte american Donald Trump şi fostul prinţ britanic Andrew, ambii menţionaţi sau apăruţi în materiale care au stârnit reacţii puternice.

Donald Trump și Jeffrey Epstein FOTO: Arhivă, Adevărul
Donald Trump și Jeffrey Epstein FOTO: Arhivă, Adevărul

Potrivit documentelor citate de The Guardian, una dintre referirile la Donald Trump apare într-o plângere depusă în 2020 de o femeie identificată drept „Jane Doe”.

Aceasta a susţinut că a fost recrutată de Jeffrey Epstein şi Ghislaine Maxwell în 1994, la vârsta de 13 ani, dintr-o tabără de vară din Michigan. Un an mai târziu, când avea 14 ani, Epstein ar fi dus-o pe adolescentă la clubul Mar-a-Lago, unde i l-ar fi prezentat pe Donald Trump.

Mărturia unei victime: întâlnirea cu Trump la Mar-a-Lago, la 14 ani

În documentele instanţei se arată că, în momentul prezentării, Epstein ar fi făcut o glumă cu tentă sugestivă, iar Trump ar fi reacţionat zâmbind şi aprobând din cap. Femeia a declarat că s-a simţit inconfortabil, însă prea tânără pentru a înţelege pe deplin situaţia. Procesul intentat în 2020 s-a încheiat ulterior printr-o înţelegere amiabilă, potrivit News.ro.

Aceeaşi victimă a depus mărturie în 2021 la procesul lui Ghislaine Maxwell, condamnată ulterior pentru trafic sexual. Ea a mai declarat că a participat în 1998 la concursul Miss Teen USA, deţinut la acea vreme de Donald Trump.

În acest context, reapare şi o investigaţie BuzzFeed News din 2016, în care cinci foste concurente au afirmat că Trump ar fi intrat în vestiarul participantelor în timp ce acestea se schimbau, la ediţia din 1997 a concursului.

Donald Trump a negat întotdeauna că ar fi avut cunoştinţă despre comportamentul său infracţional şi susţine că au petrecut timp împreună la începutul anilor 2000, cu mult înainte ca Epstein să fie anchetat de autorităţi.  

Prințul Andrew, surprins într-o fotografie controversată alături de Ghislaine Maxwell

Un alt punct sensibil din documentele publicate îl vizează pe Andrew Mountbatten-Windsor, fost duce de York. Printre materialele desecretizate se află o fotografie nedatată în care acesta apare întins peste picioarele mai multor persoane, cu capul aproape de poala unei femei, sub privirile zâmbitoare ale lui Ghislaine Maxwell, potrivit theguardian. 

Prințul Andrew, întins peste picioarele mai multor persoane Foto: Shuterstock
Prințul Andrew, întins peste picioarele mai multor persoane Foto: Shuterstock

Imaginea, o fotografie a unei fotografii înrămate, a fost intens comentată în presa britanică şi internaţională.

Publicarea documentelor face parte din aplicarea Legii privind transparenţa dosarelor Epstein, care obligă Departamentul Justiţiei al SUA să facă publice toate materialele legate de anchetă. Adjunctul procurorului general, Todd Blanche, a declarat că „câteva sute de mii” de documente vor fi desecretizate, alte mii urmând să apară în săptămânile viitoare, cu anumite pasaje cenzurate pentru protejarea victimelor.

Platforma online a Departamentului Justiţiei a fost temporar suprasolicitată, oficialii anunţând un „volum extrem de mare de solicitări”.

Totuşi, nivelul ridicat de cenzurare a atras critici din partea unor congresmeni şi avocaţi ai victimelor. Republicanul Thomas Massie a acuzat autorităţile că nu respectă „nici spiritul, nici litera legii” recent adoptate.

Dosarele includ şi numeroase fotografii cu personalităţi cunoscute, printre care Bill Clinton, Kevin Spacey, Bill Gates sau filosoful Noam Chomsky, în contexte legate de Epstein sau Maxwell. Un purtător de cuvânt al lui Clinton a precizat că fostul preşedinte nu este vizat de anchetă şi că a rupt legăturile cu Epstein înainte ca infracţiunile acestuia să devină publice.

Jeffrey Epstein a fost găsit mort în august 2019, într-o închisoare federală din New York, în timp ce aştepta procesul pentru trafic sexual.

Moartea sa a fost declarată sinucidere, însă cazul continuă să genereze controverse şi să scoată la lumină detalii incomode despre relaţiile sale cu persoane influente din întreaga lume.

