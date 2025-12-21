Benzina și motorina se scumpesc din nou. Cât vom plăti în plus la pompă

Benzina și motorina se vor scumpi, ca urmare a creșterii accizelor și a majorării TVA la carburanți, efectul pentru un plin traducându-se prin zeci de lei în plus și câteva sute de lei pe an.

În 2024, acciza la benzină era de 2,38 lei/l, iar la motorină de 2,32 lei/l, cu un TVA de 19%. Situația s-a schimbat însă din vara lui 2025, când acciza la benzină a crescut la 2,78 lei/l, acciza la motorină a ajuns la 2,55 lei/l, iar TVA aplicat carburantului a fost majorată la 21%.

„Pentru 2026, accizele vor continua să crească, la 3,06 lei/l pentru benzină și 2,80 lei/l pentru motorină, în timp ce TVA-ul rămâne la 21%”, a declarat dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Potrivit acestuia, majorările fiscale se reflectă imediat în prețul final al produselor petroliere.

„Pentru benzină, creșterea accizei și TVA-ul aferent duc la o scumpire totală estimată de aproximativ 0,28 lei pe litru, ceea ce înseamnă o majorare de circa 3,8%, raportată la un preț de referință de 7,36 lei/l.

În cazul motorinei, scumpirea este de aproximativ 0,25 lei pe litru, aproximativ 3,3%, calculată la un preț de 7,56 lei/l”, a spus expertul în energie.

Prețuri aproape de 8 lei litrul de la 1 ianuarie 2026

Astfel, dacă în prezent un litru de benzină costă aproximativ 7,61 lei, iar unul de motorină 7,73 lei, după aplicarea noilor accize prețurile pot ajunge la:

• 7,68 lei/l pentru benzină,

• 7,81 lei/l pentru motorină.

„Pragul psihologic de 8 lei pe litru probabil va fi depășit și prețul nu va mai reveni sub 8 lei/l după anul 2026”, a adăugat expertul.

Cât costă un plin după scumpire

Diferența se vede clar la fiecare alimentare:

• un plin de 50 de litri de benzină va costa cu 14 lei mai mult, iar la 60 de litri, creșterea ajunge la 15 lei.

• un plin de 50 de litri de motorină va costa cu 12,5 lei mai mult, iar la 60 de litri, creșterea ajunge la 15 lei.

Sute de lei în plus pe an pentru fiecare șofer

Pe termen lung, costurile se adună. La un rulaj mediu de 1.000 km pe lună, cu un consum de 7 l/100 km, un șofer va plăti în anul 2026:

• 235,20 lei în plus pentru benzină,

• 210,00 lei în plus pentru motorină.

Pentru cei care care parcurg aproximativ 15.000 km pe an, costurile suplimentare ajung la:

• 294 lei pe an pentru benzină,

• 262,50 lei pe an pentru motorină.

„Deși scumpirea de 30–33 de bani pe litru poate părea mică, efectul ei este constant și inevitabil. Fiecare plin devine mai scump, iar la final de o nota de plată ajunge la câteva sute de lei. Creșterea accizelor și a TVA-ului confirmă, încă o dată, că politicile fiscale se văd cel mai clar la pompă — acolo unde șoferii plătesc direct”, conchide Chisăliță.

50-60% din prețul la pompă sunt taxe și impozite

Prețul carburanților în România reflectă un mix între costurile de producție sau import, taxele și impozitele impuse de stat, precum și marja de profit a benzinăriilor, fiind influențat direct de evoluția petrolului Brent pe piața internațională.

Economiștii estimează că peste 50–60% din prețul de la pompă sunt taxe și impozite – ceea ce face ca orice modificare fiscală să se vadă imediat în preț.

Creşterea prețurilor la carburanți din 2025 a avut un impact direct asupra inflației, deoarece scumpirea benzinei și motorinei a mărit costurile de transport și producție în aproape toate sectoarele, de la alimente și bunuri de consum până la servicii, ceea ce a alimentat presiuni inflaționiste suplimentare și a întârziat temperarea generală a creșterii prețurilor din economie.

În ianuarie, prețurile medii la pompă pentru benzina și motorina standard au fost în jur de 6,5–7,3 lei/l – benzină și 6,8–7,4 lei/l – motorină. După valul fiscal din 1 august 2025, cu creșteri de accize și TVA, benzina a ajuns în jur de 7,4–7,5 lei/l, iar motorina – 7,8 lei/l sau aproape, în multe stații. La finalul lunii noiembrie – început de decembrie 2025, motorina a trecut de 8 lei/l în multe locuri, iar benzina s-a apropiat de 7,6 lei/l.

Per total, față de începutul anului, benzina a ajuns să fie cu aproximativ 15–17% mai scumpă, iar motorina cu aproximativ 15–18%, în funcție de reperul exact de la început de an și de tipul de stație.