search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Benzina și motorina se scumpesc din nou. Cât vom plăti în plus la pompă

0
0
Publicat:

Benzina și motorina se vor scumpi, ca urmare a creșterii accizelor și a majorării TVA la carburanți, efectul pentru un plin traducându-se prin zeci de lei în plus și câteva sute de lei pe an.

Pompă de carburanți
Benzina și motorina se vor scumpi de 1 ianuarie 2026. Foto arhivă

În 2024, acciza la benzină era de 2,38 lei/l, iar la motorină de 2,32 lei/l, cu un TVA de 19%. Situația s-a schimbat însă din vara lui 2025, când acciza la benzină a crescut la 2,78 lei/l, acciza la motorină a ajuns la 2,55 lei/l, iar TVA aplicat carburantului a fost majorată la 21%.

Pentru 2026, accizele vor continua să crească, la 3,06 lei/l pentru benzină și 2,80 lei/l pentru motorină, în timp ce TVA-ul rămâne la 21%”, a declarat dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Potrivit acestuia, majorările fiscale se reflectă imediat în prețul final al produselor petroliere.

„Pentru benzină, creșterea accizei și TVA-ul aferent duc la o scumpire totală estimată de aproximativ 0,28 lei pe litru, ceea ce înseamnă o majorare de circa 3,8%, raportată la un preț de referință de 7,36 lei/l.

În cazul motorinei, scumpirea este de aproximativ 0,25 lei pe litru, aproximativ 3,3%, calculată la un preț de 7,56 lei/l”, a spus expertul în energie.

Prețuri aproape de 8 lei litrul de la 1 ianuarie 2026

Astfel, dacă în prezent un litru de benzină costă aproximativ 7,61 lei, iar unul de motorină 7,73 lei, după aplicarea noilor accize prețurile pot ajunge la:

• 7,68 lei/l pentru benzină,

• 7,81 lei/l pentru motorină.

Pragul psihologic de 8 lei pe litru probabil va fi depășit și prețul nu va mai reveni sub 8 lei/l după anul 2026”, a adăugat expertul.

Cât costă un plin după scumpire

Diferența se vede clar la fiecare alimentare:

• un plin de 50 de litri de benzină va costa cu 14 lei mai mult, iar la 60 de litri, creșterea ajunge la 15 lei.

• un plin de 50 de litri de motorină va costa cu 12,5 lei mai mult, iar la 60 de litri, creșterea ajunge la 15 lei.

Sute de lei în plus pe an pentru fiecare șofer

Pe termen lung, costurile se adună. La un rulaj mediu de 1.000 km pe lună, cu un consum de 7 l/100 km, un șofer va plăti în anul 2026:

• 235,20 lei în plus pentru benzină,

• 210,00 lei în plus pentru motorină.

Pentru cei care care parcurg aproximativ 15.000 km pe an, costurile suplimentare ajung la:

• 294 lei pe an pentru benzină,

• 262,50 lei pe an pentru motorină.

„Deși scumpirea de 30–33 de bani pe litru poate părea mică, efectul ei este constant și inevitabil. Fiecare plin devine mai scump, iar la final de o nota de plată ajunge la câteva sute de lei. Creșterea accizelor și a TVA-ului confirmă, încă o dată, că politicile fiscale se văd cel mai clar la pompă — acolo unde șoferii plătesc direct”, conchide Chisăliță.

50-60% din prețul la pompă sunt taxe și impozite

Prețul carburanților în România reflectă un mix între costurile de producție sau import, taxele și impozitele impuse de stat, precum și marja de profit a benzinăriilor, fiind influențat direct de evoluția petrolului Brent pe piața internațională.

Economiștii estimează că peste 50–60% din prețul de la pompă sunt taxe și impozite – ceea ce face ca orice modificare fiscală să se vadă imediat în preț.

Creşterea prețurilor la carburanți din 2025 a avut un impact direct asupra inflației, deoarece scumpirea benzinei și motorinei a mărit costurile de transport și producție în aproape toate sectoarele, de la alimente și bunuri de consum până la servicii, ceea ce a alimentat presiuni inflaționiste suplimentare și a întârziat temperarea generală a creșterii prețurilor din economie.

În ianuarie, prețurile medii la pompă pentru benzina și motorina standard au fost în jur de 6,5–7,3 lei/l – benzină și 6,8–7,4 lei/l – motorină. După valul fiscal din 1 august 2025, cu creșteri de accize și TVA, benzina a ajuns în jur de 7,4–7,5 lei/l, iar motorina – 7,8 lei/l sau aproape, în multe stații. La finalul lunii noiembrie – început de decembrie 2025, motorina a trecut de 8 lei/l în multe locuri, iar benzina s-a apropiat de 7,6 lei/l.

Per total, față de începutul anului, benzina a ajuns să fie cu aproximativ 15–17% mai scumpă, iar motorina cu aproximativ 15–18%, în funcție de reperul exact de la început de an și de tipul de stație.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
digi24.ro
image
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994
stirileprotv.ro
image
HACKED BY AZRAQ x CRY
gandul.ro
image
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul de alarmă
mediafax.ro
image
Un campion național a fost condamnat la moarte! „Viața lui este în pericol. Execuția ar putea avea loc în orice moment”
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan a eliminat puntea dintre zilele libere de Revelion și cele de Bobotează
libertatea.ro
image
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
digisport.ro
image
Concedieri în primării, dar nu și pentru amante. Ce spun doi edili despre angajările din instituțiile pe care le conduc: Cât timp își face treaba...
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
observatornews.ro
image
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
prosport.ro
image
Truc vechi pentru a încălzi caloriferele mai tare. Nu trebuie să umbli la termostat
playtech.ro
image
Tragedie! Un pilot de curse a murit împreună cu întreaga familie într-un accident aviatic
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Camerele de supraveghere au filmat tot: un jucător de la Barcelona SC, împușcat mortal în plină zi
digisport.ro
image
România face o investiție strategică: Țara noastră devine noua ”Poartă de intrare a Europei” și principalul jucător în această regiune
stiripesurse.ro
image
Ultimul mesaj postat de Mălina, tânăra de 27 de ani care și-a găsit sfârșitul după ce ar fi căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea. Era jurnalistă și pasionată de fotografie
kanald.ro
image
Rusia rupe acordul militar cu România și...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Mihaela Rădulescu, la capela unde este depus sicriul mamei sale. A venit de la Monaco cu o zi înainte de înmormântare, după un zbor cu întârziere | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Cum arată mormântul doctoriței Ștefania Szabo în prag de sărbători. Imagini sfâșietoare cu locul în care medicul de 37 de ani își doarme somnul de veci
romaniatv.net
image
Vechime la pensie diferită! Românii care vor avea parte de alt calcul
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV
click.ro
image
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul
click.ro
image
Ce să faci când varza murată a prins floare. Un ingredient din bucătărie poate rezolva problema
click.ro
Regina Jetsun Pema Bhutan și fiica ei Instagram jpg
Prințesa Charlotte din Himalaya: fiica celei mai tinere regine din lume apare în cadre noi și adorabile
okmagazine.ro
8409091 jpg
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Creștere importantă a pensiilor pentru o categorie de români. Cine va primi cu 275 de lei mai mult lunar din 2026
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV

OK! Magazine

image
Oana Ioniță, interviu exclusiv alături de fiica ei: "Odată cu divorțul, mi s-a schimbat perspectiva. Pun mai mult accent pe familie"

Click! Pentru femei

image
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică