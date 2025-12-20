Români, implicați într-o rețea sofisticată de furturi din Canada: jafuri de peste un milion de dolari

O anchetă amplă desfășurată în Canada a scos la iveală un sistem bine organizat de furturi din magazine, în care sunt implicați mai mulți cetățeni români. Pagubele estimate depășesc un milion de dolari, iar autoritățile continuă cercetările.

Autoritățile canadiene au destructurat o rețea suspectată că a comis furturi organizate din magazine cu amănuntul, pagubele estimate depășind un milion de dolari canadieni. Potrivit poliției, în anchetă sunt implicați mai mulți cetățeni români.

Investigația, denumită Project Sommes, a fost declanșată în august de Poliția din Hamilton, după ce au fost semnalate multiple furturi din lanțuri de retail, printre care Shoppers Drug Mart, scrie torontosun.

Potrivit poliției, suspecții ar fi operat în grupuri bine coordonate, vizând magazine în timpul zilei și comitând zeci de furturi în mai multe orașe. După loviturile din retail, bunurile ar fi fost adunate în locații din Mississauga și Brampton, apoi redistribuite sau vândute prin intermediari, inclusiv la depozite comerciale de lichidare.

Până în prezent, 21 de persoane au fost puse sub acuzație, cei mai mulți cetățeni români, iar autoritățile au formulat 175 de capete de acuzare. Doi dintre suspecți au părăsit Canada înainte de arestare.

Poliția canadiană a descris „operațiunea drept complexă și sofisticată”, subliniind că fenomenul furturilor organizate din retail reprezintă o provocare pentru forțele de ordine din mai multe jurisdicții.

Ancheta continuă în cooperare cu poliția din Montreal și alte autorități locale.

Detalii suplimentare despre procesul penal și pedepsele aplicabile vor fi comunicate de autorități pe măsură ce dosarul avansează.