search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Nicu Ștefănuță, șocat de cazul tinerei din Constanța care a murit după naștere: „Soțul a refuzat intervenții medicale necesare, pentru că el își dorea 6 copii”

0
0
Publicat:

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a reacționat cu profundă indignare după ce o femeie a decedat săptămâna trecută după naștere la un spital privat din Constanța. Într-o postare pe rețelele sociale, politicianul subliniază că tragedia nu a fost cauzată de medicii implicați sau de condițiile spitalului, ci de decizii personale care au ignorat sfaturile medicale.

Nicu Ștefănuță a reacționat după tragedia din Constanța FOTO: Eduard Enea
Nicu Ștefănuță a reacționat după tragedia din Constanța FOTO: Eduard Enea

M-a șocat profund cazul femeii decedate după naștere la spitalul privat din Constanța. Nu, de data asta nu e vina medicilor, nici a incompetenței, nici a condițiilor proaste din spitale. Și nici de o vină a victimei nu se poate pune problema. Un om care a murit merită doar compasiune, mai ales că a lăsat în urmă un copilaș fără mamă”, a scris Ștefănuță.

Europarlamentarul explică faptul că soțul pacientei a refuzat intervenții medicale esențiale, dorind ca femeia să păstreze uterul intact pentru a avea șase copii. „Ca soț și tată sunt însă șocat de frazele de mai jos. Practic soțul a refuzat intervenții medicale necesare, pentru că el își dorea 6 copii și dorea uterul femeii intact”, a adăugat el.

Apel la încredere în știință

Nicu Ștefănuță a subliniat importanța respectului față de medicina bazată pe dovezi și profesionalismul personalului medical: „Ca om care a asistat la două nașteri grele, vă spun un singur lucru. Încrederea în știință, în personalul medical este crucială. Ei sunt fața de pe Pământ a lui Dumnezeu. Nu credințele tale contează, ci știința dovedită, factuală, concretă. Opinia ta de nespecialist nu are cum să fie corectă, ba mai mult ce aduci de acasă ca bagaj de opinii poate fi vătămător până la mortal, pentru că nu este bazată deloc pe știință. Netul nu ține loc de ani mulți petrecuți în universitate”.

Europarlamentarul a criticat și propagarea curentului anti-științific: Curentul anti științific promovat de politicieni iresponsabili este de vină. Politicieni de extremă dreapta și nu numai care ne vor proști, suspicioși, care vor să credem în leacuri magice și în mituri stupide. Reveniți-vă, oameni buni. Mor copii nevaccinați. O dați stupid înainte cu «plandemia» și alte tâmpenii, în timp ce umanitatea merge înainte și progrese fantastice sunt făcute de medicină. O națiune câștigătoare este una care crede în știință. Una pierzătoare este una care crede în tot felul de superstiții”.

Citește și: Dosar penal după ce o poliţistă a murit la câteva ore după ce a născut. Clinica privată nu avea secție ATI

Detalii despre cazul de la Spitalul Armonia

Cazul a implicat o tânără de 29 de ani care, săptămâna trecută, a murit după ce a născut la Spitalul Armonia din Constanța. Conform raportului Inspecției Sanitare de Stat, atât ea, cât și soțul ei, au semnat pe propria răspundere refuzul histerectomiei recomandate de medici pentru sângerarea abundentă postpartum. „În stresul ăla și în situația aia știam că nu fac ceva bine, dar i-am spus: domnul doctor, nu am spus că nu vrem, dar are 29 de ani, dacă se poate să încercăm altceva, am mai vrea copii… Dacă nu, nu riscăm viața ei”, a explicat soțul femeii.

Raportul arată că pacienta a fost inițial refuzată de clinici din București, din cauza riscurilor nașterii pe cale naturală, motiv pentru care s-a adresat Spitalului Armonia. După naștere, în contextul atoniei uterine și a sângerării abundente, medicii au efectuat sutură de comisuri de col uterin și au recomandat histerectomie subtotală, explicând atât pacientei, cât și soțului riscurile refuzului.

La ora 02:30, ambii au semnat pe propria răspundere refuzul intervenției, chiar dacă medicii au observat rapid agravarea stării pacientei și sângerarea abundentă. Intervenția chirurgicală a fost efectuată abia după ce starea generală a pacientei s-a deteriorat grav, însă, în urma complicațiilor și a șocului hemoragic, aceasta a decedat la ora 9:10, în ciuda eforturilor de resuscitare.

Inspecția Sanitară de Stat a aplicat o amendă spitalului pentru nereguli administrative, în timp ce Colegiul Medicilor va ancheta modul în care a fost gestionat cazul din punct de vedere medical. 

Soțul femeii a descris tragedia ca fiind de neconceput: „Mi se pare absurd ca în 2025 să moară o femeie la naștere, e ceva ce se întâmpla în anii 1940 - mi se pare ceva de neconceput la un spital privat, la un spital de top”. 

Reacția transmisă de spital

„Armonia Hospital este autorizat şi complet echipat, inclusiv cu secţie ATI, au precizat reprezentanții instituției. Aceștia au explicat că pacienta a fost transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța după histerectomia subtotală, pentru a beneficia de resurse multidisciplinare extinse și de intervenția coordonată a mai multor specialități medicale. 

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
digi24.ro
image
Apare cel mai mare mall din România. Este afacerea unuia dintre cei mai controversați milionari
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi
gandul.ro
image
Care este motivul pentru care românii cumpără mai devreme anul acesta anvelopele de iarnă
mediafax.ro
image
Ireal! Unde se afla Alex Chipciu dis de dimineață, la 8 ore de la meciul cu Austria, după ce a alergat 10 kilometri timp de 90 minute
fanatik.ro
image
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare
libertatea.ro
image
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
digi24.ro
image
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
gsp.ro
image
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
observatornews.ro
image
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Locul din Europa care ar putea deveni punctul de declanşare al celui de-al Treilea Război Mondial, conform specialiştilor
playtech.ro
image
Transfer de urgenţă la FCSB după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu!? Gigi Becali: “Le dau 500.000 euro”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Cutremur în această dimineață, în România! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
romaniatv.net
image
Se caută muncitori! Se oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Nicole Kidman foto Profimedia jpg
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț
clickpentrufemei.ro
Acordurile Helsinki profimedia 1009176263 jpg
Amintirea Acordului de la Helsinki într-o lume fracturată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică