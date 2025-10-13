Nicu Ștefănuță, șocat de cazul tinerei din Constanța care a murit după naștere: „Soțul a refuzat intervenții medicale necesare, pentru că el își dorea 6 copii”

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a reacționat cu profundă indignare după ce o femeie a decedat săptămâna trecută după naștere la un spital privat din Constanța. Într-o postare pe rețelele sociale, politicianul subliniază că tragedia nu a fost cauzată de medicii implicați sau de condițiile spitalului, ci de decizii personale care au ignorat sfaturile medicale.

„M-a șocat profund cazul femeii decedate după naștere la spitalul privat din Constanța. Nu, de data asta nu e vina medicilor, nici a incompetenței, nici a condițiilor proaste din spitale. Și nici de o vină a victimei nu se poate pune problema. Un om care a murit merită doar compasiune, mai ales că a lăsat în urmă un copilaș fără mamă”, a scris Ștefănuță.

Europarlamentarul explică faptul că soțul pacientei a refuzat intervenții medicale esențiale, dorind ca femeia să păstreze uterul intact pentru a avea șase copii. „Ca soț și tată sunt însă șocat de frazele de mai jos. Practic soțul a refuzat intervenții medicale necesare, pentru că el își dorea 6 copii și dorea uterul femeii intact”, a adăugat el.

Apel la încredere în știință

Nicu Ștefănuță a subliniat importanța respectului față de medicina bazată pe dovezi și profesionalismul personalului medical: „Ca om care a asistat la două nașteri grele, vă spun un singur lucru. Încrederea în știință, în personalul medical este crucială. Ei sunt fața de pe Pământ a lui Dumnezeu. Nu credințele tale contează, ci știința dovedită, factuală, concretă. Opinia ta de nespecialist nu are cum să fie corectă, ba mai mult ce aduci de acasă ca bagaj de opinii poate fi vătămător până la mortal, pentru că nu este bazată deloc pe știință. Netul nu ține loc de ani mulți petrecuți în universitate”.

Europarlamentarul a criticat și propagarea curentului anti-științific: „Curentul anti științific promovat de politicieni iresponsabili este de vină. Politicieni de extremă dreapta și nu numai care ne vor proști, suspicioși, care vor să credem în leacuri magice și în mituri stupide. Reveniți-vă, oameni buni. Mor copii nevaccinați. O dați stupid înainte cu «plandemia» și alte tâmpenii, în timp ce umanitatea merge înainte și progrese fantastice sunt făcute de medicină. O națiune câștigătoare este una care crede în știință. Una pierzătoare este una care crede în tot felul de superstiții”.

Detalii despre cazul de la Spitalul Armonia

Cazul a implicat o tânără de 29 de ani care, săptămâna trecută, a murit după ce a născut la Spitalul Armonia din Constanța. Conform raportului Inspecției Sanitare de Stat, atât ea, cât și soțul ei, au semnat pe propria răspundere refuzul histerectomiei recomandate de medici pentru sângerarea abundentă postpartum. „În stresul ăla și în situația aia știam că nu fac ceva bine, dar i-am spus: domnul doctor, nu am spus că nu vrem, dar are 29 de ani, dacă se poate să încercăm altceva, am mai vrea copii… Dacă nu, nu riscăm viața ei”, a explicat soțul femeii.

Raportul arată că pacienta a fost inițial refuzată de clinici din București, din cauza riscurilor nașterii pe cale naturală, motiv pentru care s-a adresat Spitalului Armonia. După naștere, în contextul atoniei uterine și a sângerării abundente, medicii au efectuat sutură de comisuri de col uterin și au recomandat histerectomie subtotală, explicând atât pacientei, cât și soțului riscurile refuzului.

La ora 02:30, ambii au semnat pe propria răspundere refuzul intervenției, chiar dacă medicii au observat rapid agravarea stării pacientei și sângerarea abundentă. Intervenția chirurgicală a fost efectuată abia după ce starea generală a pacientei s-a deteriorat grav, însă, în urma complicațiilor și a șocului hemoragic, aceasta a decedat la ora 9:10, în ciuda eforturilor de resuscitare.

Inspecția Sanitară de Stat a aplicat o amendă spitalului pentru nereguli administrative, în timp ce Colegiul Medicilor va ancheta modul în care a fost gestionat cazul din punct de vedere medical.

Soțul femeii a descris tragedia ca fiind de neconceput: „Mi se pare absurd ca în 2025 să moară o femeie la naștere, e ceva ce se întâmpla în anii 1940 - mi se pare ceva de neconceput la un spital privat, la un spital de top”.

Reacția transmisă de spital

„Armonia Hospital este autorizat şi complet echipat, inclusiv cu secţie ATI”, au precizat reprezentanții instituției. Aceștia au explicat că pacienta a fost transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța după histerectomia subtotală, pentru a beneficia de resurse multidisciplinare extinse și de intervenția coordonată a mai multor specialități medicale.