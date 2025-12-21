search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Video „Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul

O tânără filipineză căsătorită în România are un mare succes cu vloggurile sale postate pe You Tube și Facebook. Tânăra care a venit în România doar din dragoste îi cucerește pe români prin simplitatea și candoare ei.

image

Un cuplu mixt, ea filipineză, el român, cucerește internetul. În timp ce multe filipineze ajung în România pentru a munci și a trimite bani acasă, tânăra a venit în România doar din dragoste pentru soțul ei. Acum e de-a casei și e aproape româncă, iar în ultima perioadă a reușit să ajungă în casele multor români prin intermediul clipurilor pe care le postează pe rețelele sociale.

Tânăra vloggeriță se bucură de aprecierile internauților, iar clipurile ei sunt urmărite cu interes. Ea are urmăritori din Filipine și din România. În unul dintre ele, ea prezintă o zi obișnuită, în care întreaga familie merge la cumpărături, apoi prepară mâncarea, iar la final mănâncă.

„Sunt foarte obosită. Sunt foarte obosită că nu am adormit devreme”, spune tânăra, iar din spate copilul cuplului își intră în rol. „Pup-o pe mama, pupă-l pe tati”, îi spune filipineza, iar cuplul pornește cu mașina la cumpărături.

Sushi vs. ceafă de porc și cârnați

Odată ajunși în supermarket, tinerii nu stau prea mult pe gânduri. Filipineza ochește imediat niște plante de capsuni, pe care speră să le vadă dând roade.

Am cumpărat niște plante de căpșuni. Să vedem dacă va crește. Sunt așa de încântată...”, mai spune ea, după care se oprește în fața raionului de pește.

„O, Doamne”, spune ea, în timp ce pune mâna pe sushi. „Sunt nerăbdătoare să mănânc sushi, ce bine”, adaugă filipineza triumfătoare. Rând pe rând în coș „aterizează” o doză de băutură răcoritoare, lapte și alte alimente.

„Uite ce am cumpărat, știi ce e asta. Știi ce e asta, mami? E plantă de căpșuni. Vom planta niște căpșuni”, mai spune ea mulțumită de achiziție, în timp ce îi arată copilului ce a cumpărat.

Ajunși acasă, prezintă fericită aceleași produse familiei. „Căpșuni, tataia. Hai să vedem dacă va crește. Vezi mami? Da, am luat două”, spune cu un accent simpatic.

 „Asta e tot ce vreau eu”

Intrați în casă, cei doi soți scot din pungi cumpărăturile. Printre primele produse sunt niște cârnați. „Ce e asta, tati, cârnați? Românii și cârnații sunt cei mai buni prieteni”, constată ea, apoi continuă să scoată produsele din pungă. Arată un șampon, iar ulterior scoate o bucată de ceafă de porc și comentează: „Am luat și pentru păr... Marian, ce vei face cu ceafa de porc? Asta? În congelator? Asta e tot ce vreau eu. Uite, tati, bere. M-a întrebat tipul de la magazin dacă eu beau bere. Cum îl cheamă?”, se amuză filipineza.

Apoi, acțiunea se mută lângă aragaz, unde soțul ei prepară cefa de porc. „Ce gătești acolo?”, întreabă tânăra. „Nu mare lucru, e doar niște carne, niște ceafă”, vine răspunsul.

Filipineza este însă responsabilă cu gătitul sănătos. În imagini apare niște broccoli, care alături de sushi sugerează acest lucru.

Mâncarea e gata, hai să mâncăm, Marian!”, mai spune ea încântată. „Am orez, iar soacra mea a făcut mîncarea asta de cartofi. Am mâncat și m-am săturat! Sărut mâna pentru masă, Marian!”, încheie ea clipul, nu înainte de a le mulțumi urmăritorilor cu același accent inedit și în același timp frumos, arătând că pune mai mult preț pe limba țării care a adoptat-o decât mulți dintre români.

