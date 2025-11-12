search
Publicat:

Sindicatul Europol denunță un caz de hărțuire morală în rândul polițiștilor din județul Constanța. Potrivit sindicatului, este vorba despre același tânăr agent aflat în tutelă, care fusese anterior umilit de șeful Biroului Rutier Medgidia după ce acesta i-ar fi rupt raportul în față și i s-ar fi adresat cu expresii jignitoare precum „Pretenaș, te joci cu mine?”.

Sindicatul Europol denunță un caz de hărțuire morală. FOTO: captură video Facebook
Sindicatul Europol denunță un caz de hărțuire morală. FOTO: captură video Facebook

De această dată, șeful Biroului Rutier Medgidia ar fi recurs la o formă de răzbunare, dispunând ca agentul să fie dus de o patrulă de poliție într-o intersecție aglomerată din Medgidia, unde a fost obligat să dirijeze circulația timp de trei ore, între 14:30 și 17:30.

„A indisponibilizat o patrulă de poliție pentru a-l conduce pe agent într-o intersecție din Medgidia (unde traficul este mai intens decât la Universitate, în București), ca să dirijeze circulația timp de trei ore, între 14:30 și 17:30. Cei doi polițiști au fost avertizați că trebuie doar să se parcheze în proximitate, fără altă sarcină decât aceea de a se asigura că agentul stă în mijlocul intersecției cele trei ore. Curată hărțuire morală sau „cǎprărie”, cum o cunosc cei mai cu experiență”, a transmis Europol.

Sindicatul acuză lipsa de reacție a conducerii IPJ Constanța, care ar fi permis ca situația să degenereze.

„La cârma IPJ Constanța avem, în acest moment, tot un împuternicit care se plânge constant că nu a vrut să vină la Constanța și care nu reacționează la nimic din ce se întâmplă sub comanda lui. Iar această indolență și pasivitate nasc astfel de cazuri, în care șefii își fac de cap și își bat joc de oamenii din subordine”, se arată în mesaj.

În final, Europol critică și așa-numitul „Proiect Constanța”, considerat de sindicat un eșec total. „Cu o organigramă în care s-au înființat zeci de funcții de conducere, fără niciun concurs organizat pentru funcția de inspector-șef și cu promovarea unui management al abuzului, al hărțuirii și al „căprăriei”, acesta este astăzi IPJ Constanța”, se mai arată în postare.

Sindicaliștii au adăugat că tutorele tânărului agent „îl mentorează de la distanță, prin Wi-Fi”, subliniind lipsa de sprijin în interiorul instituției.

Reacția IPJ Constanța

În replică, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a transmis miercuri seară că materialele difuzate de sindicat conțin „fragmente trunchiate și scoase din context”, care „generează o percepție eronată asupra activității polițiștilor”.

„Înregistrarea respectivă nu reflectă situația reală, fiind utilizată într-un mod nerealist, care distorsionează activitățile polițienești”, a precizat IPJ Constanța, adăugând că acțiunea din 6 noiembrie, de la intersecția Bulevardului Independenței cu Strada Dezrobirii din Medgidia, a făcut parte dintr-un plan de măsuri pentru combaterea indisciplinei pietonale și creșterea siguranței rutiere.

Conducerea IPJ Constanța a anunțat că a dispus verificări interne pentru a clarifica situația. „Asigurăm cetățenii că Inspectoratul acționează permanent, potrivit legii, pentru apărarea drepturilor și libertăților tuturor persoanelor”, se arată în comunicatul instituției.

Constanţa

