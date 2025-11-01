Video O fetiță de doi ani a căzut de la etajul doi al unui bloc din Constanța. A fost preluată inconștientă și dusă la spital

O fetiță de doi ani a căzut sâmbătă de la etajul doi al unui bloc de locuințe din Constanța. Micuța a fost preluată inconștientă și transportată de urgență la spital.

Martorii au sunat imediat la 112, iar polițiștii și echipajele medicale s-au deplasat rapid la fața locului.

„La data de 1 noiembrie a.c.,în jurul orei 15:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța - Secția 3 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că un minor ar fi căzut de la etajul doi al unui bloc situat pe aleea Topolog. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de o minoră, de doi ani. Aceasta a fost transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, au precizat reprezentanții IPJ Constanța.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.

În luna septembrie, un alt incident șocant a avut loc în Chiajna, județul Ilfov, când o fetiță tot de doi ani a căzut de la etajul patru al unui bloc din complexul Militari Residence. Copila stătea pe pervazul ferestrei de la bucătărie, s-a dezechilibrat și s-a prăbușit aproximativ 15 metri, aterizând direct pe parbrizul unei mașini. Geamul s-a crăpat, dar nu s-a rupt complet, ceea ce i-a salvat viața.