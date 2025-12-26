David Popovici, ocolit la alegerea celor mai buni sportivi europeni ai anului. Ce loc a ocupat campionul nostru

23 de agenții de presă de pe continent au realizat o anchetă prin care a fost desemnat sportivul european al anului 2025. Deși a realizat performanțe extraordinare, câștigând titlurile mondiale la 100 și 200 de metri liber, David Popovici a fost ocolit în momentul votării.

Înotătorul nostru a primit doar 13 puncte, cu care s-a clasat pe locul 18, alături de pilotul de raliu Sebastien Ogier (Franţa), jucătorul de golf Rory Mclroy (Irlanda) și de fotbalistul Vitinha (Portugalia). La prima vedere, poziția lui David pare nedreaptă, însă dacă ne uităm cine i-a luat fața lucrurile nu mai stau chiar așa.

În cea de-a 68-a ediţie a anchetei organizate de Agenţia Poloneză de Ştiri (PAP), câștigător a ieșit multiplul recordman mondial suedez Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, care a acumulat 184 de puncte. Acesta a fost urmat de tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, campion în acest an la Roland Garros şi US Open, şi de ciclistul sloven Tadej Pogacar, care a câştigat Turul Franţei pentru a patra oară, scrie Agerpres. Tot înaintea românului au mai ieșit Dembele, câștigăr al Ligii Campionilor cu PSG, campionul de Formula 1 Lando Norris ori tenismenii Jannik Sinner, Aryna Sabalenka și Iga Swiatek.

În istorie, România a avut două laureate ale anchetei: pe gimnasta Nadia Comăneci (1976) şi pe atleta Gabriela Szabo (1999).

Clasamentul celor mai buni sportivi europeni ai anului 2025

1. Armand Duplantis (Suedia/atletism) 184 puncte

2. Carlos Alcaraz (Spania/tenis) 143 puncte

3. Tadej Pogacar (Slovenia/ciclism) 134 puncte

4. Femke Bol (Olanda/atletism) 76 puncte

5. Ousmane Dembele (Franţa/fotbal) 70 puncte

6. Lando Norris (Marea Britanie/F1) 68 puncte

7. Jannik Sinner (Italia/tenis) 57 puncte

8. Arina Sabalenka (Belarus/tenis) 56 puncte

9. Marco Odermatt (Elveţia/schi alpin) 45 puncte

10. Johannes Klaebo (Norvegia/schi nordic) 29 puncte

11. Leon Marchand (Franţa/înot) 27 puncte

12. Marc Marquez (Spania/MotoGP) 25 puncte

13. Iga Swiatek (Polonia/tenis) 19 puncte

14. Johannes Thingnes Boe (Norvegia/biatlon), Oleksandr Usik (Ucraina/box) 16 puncte

16. Aleksandr Ovecikin (Rusia/hochei pe gheaţă), Maria Perez (Spania/atletism) 14 puncte

18. Sebastien Ogier (Franţa/raliuri), Rory Mclroy (Irlanda/golf), Vitinha (Portugalia/fotbal), David Popovici (România/înot) 13 puncte